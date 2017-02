Sannheten i rommet

Kultur

– Dette er dagligstuen vår, da. Til vanlig er det sofaer og sånt her. Jeg er sjuende datter i huset, smiler Ingeborg Marie Mohn, vanligvis kjent fra den populære Oslotrioen No. 4.

Vi er i villaen Løkken Nøisomhed, adresse Gange-Rolfs gate 2. Langs stueveggen bak henne står for anledningen: Et flygel, åtte kassegitarer, fire bassgitarer, en dobro, en banjo, en mandolin og en kontrabass.

Midt på golvet står en mikrofon, og deLillos med 11 nye sanger. Om fem minutter starter innspillingen av bandets 17. album «La oss bli fri, fra all nostalgi».

Brødre og døtre

Torsdag og fredag denne uken var deLillos samlet, med familie og venner, i den gigantiske stua på den ærverdige Frogner-residensen.

På disse to dagene har deLillos gjort fire konserter, det vil si gjennomspilling av de 11 nye låtene til det nye albumet. Så velger de ut det beste opptaket av hver låt, til albumet som kommer 21. april.

Dagsavisen er tilstede på første forestilling, sammen med blant andre broren til Lars Lillo Stenberg, broren til Øyvind Paasche, og diverse representanter for Steinerskolen jentekors veteraner, hvor de fleste heter noe med Lillo-Stenberg (unntatt Maria, introdusert som «datteren til Per Vestaby»).

Publikum, en blanding av fans og venner, får være med på opptakene, og sitter langs den andre veggen på klappstoler, som viser seg å knirke noe forferdelig, klager lydteknikeren.

Sannheten har et sound

Bandet er samlet rundt en mikrofon som fanger all lyden. Det er alt utstyr som brukes til opptaket. Dette blir dette verken en live-plate eller et studioalbum, men noe midt i mellom. «Sannheten er den miksen som vi klarer å oppnå i dette nydelige og staselige rommet. Og sannheten har også en kvalitet og et sound». Dette står å lese, i Lars Lillo-Stenbergs umiskjennelige språkdrakt, på skrivet som ble delt ut til publikum før vi kom inn i stua. På lappen sto det også liste over låtene, og at alle må sitte stille og ikke klappe mellom låtene. Men det sto ikke at vi måtte ta av oss skoene. Det kommer mannen fra plateselskapet rundt og befaler, «for det har vi lovt de som eier huset». Så dermed går vi alle på sokkelesten unntatt Lars Lillo-Stenberg, som går rundt med og sitt sedvanlige småskeive smil.

– Oppgaven til publikum er å være veldig stille. Er det noen hostere her? Nei? OK, da går vi i gang. Dette er premieren! sier Lars Lillo, slår an en akkord på gitaren sin, og avbryter umiddelbart, for å brette opp skjorteermet (mansjettknappen slår mot gitarbrettet og lager ulyder for den svært følsomme mikrofonen, skjønte Lars Lillo umiddelbart).

Husets herre

På første rad sitter husets herre, barokkmusiker Johan Nicolai Mohn, som også spiller fløytesolo på første låt «Du er så lat». Han har innledet med et lite lokalhistorisk foredrag om historien til den overdådige villaen, som har det dels misvisende navnet Løkken ’Nøisomhed’.

Det ble bygd som sommerresidens på 1850-tallet, dengang dette var bymarka som rike Christiania-boere kunne forsyne seg av, som Mohn sier. Byggherre og stamfar Hans Gulbranson «var datidens Stein Erik Hagen», han kom fra enkle kår på Modum og endte opp som en av Kristianias rikeste. Villaen har vært i familien i sju generasjoner - «ingen andre familier i Oslo kan vise til at de har sjuende generasjon barn i huset» opplyste den stolte far.

Her i stua har No. 4 spilt og øvd sammen mange ganger, siden de møttes på musikklinja på Foss Videregående. Ingeborg er forlengst flyttet ut, men lillesøsteren har fortsatt rommet innen for storstua. Og da deLillos hadde lyst til å ha med No. 4 på sin nye plate, kom ideen om å spille inn her (se ved siden av).

Pause for host

Innspillingen er delt opp i Side I og Side 2, som på gode gammeldagse vinylplater, med pause for hosting og beinstrekk der plata snus. De 11 nye sangene er av godt deLillos-merke om alt mulig nært og rart - flyktninger, foreldre, togtur til Kristiansand, spillejobb på Bø og salget av NRK-bygget på Marienlyst. Etterhvert får får Lars Lillo-Stenberg publikum til å vifte med hendene istedenfor å klappe mellom låtene, slik at det ikke skal lage komplikasjoner for opptaket. Og så får alle lov til å synge med på refrenget «Harpar skal man ikke rappe».

En av de sentrale låtene på plata, og den kommende singelen, er «Halvveis rundt jorden», der hele No. 4 er med og synger. Alle samler seg rundt mikrofonen, inkludert Steinerskolens veteranjenter og synger sammen: «Halvveis rundt joorden...»

– Det er fantastisk å få spille inn denne plata hjemme, smiler Ingeborg Marie Mohn.

– Jeg blir rørt.