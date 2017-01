Rekordbesøk for Cinemateket

Kultur

For femte år på rad kan Cinemateket i Oslo vise til stigende besøkstall. For 2016 hadde Cinemateket 73.052 besøkende, en økning på 16 prosent fra 2015.

– Utviklingen er svært gledelig, konstaterer Jan Langlo, daglig leder for Cinemateket i Oslo.

– Vi ser samme tendensen hos Cinematekene i andre nordiske storbyer. Dette viser at folk ønsker å oppleve film i et kinorom. Kinoene har også hatt rekordbesøk i 2016. Spådommene om kinoenes død er gjort til skamme, fastslår Langlo. Tallene omfatter bare besøk på åpne publikumsvisninger. I tillegg har Cinemateket hatt en rekke tilbud til skoler og barnehager, samt arrangementer for filmbransjen. I fjor var 6.000 åttendeklassinger på Cinemateket for å oppleve stumfilm med levende musikk.

Les også: Stortinget redder Cinemateket

Glade for løsning

I 2015 var Cinematekets fremtid uviss, etter at daværende kulturminister Thorhild Widvey la fram sin stortingsmelding om filmpolitikk, der det ble foreslått at Cinemateket ikke lenger skulle drives i statlig regi. Widvey ville at Norsk filminstitutt skulle utrede om kommunen eller private kunne ta over driften.

Men kulturkomiteen på Stortinget grep inn og understreket at Cinemateket skulle drives i statlig regi. «Cinemateket skal fortsatt være underlagt Norsk filminstitutt, og dersom regjeringen ønsker noe annet, så må de fremme en sak om det», understreket Arild Grande (Ap) overfor Dagsavisen i november 2015.

– Vi var glade for løsningen som ble valgt, der kulturkomiteen konkluderte med at Cinemateket er et statlig ansvar, på lik linje med andre offentlige kulturinstitusjoner. Besøkstallene for 2016 viser at det var en riktig beslutning å la Cinemateket forbli i Norsk filminstitutt, mener Langlo.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nye visningssteder

I løpet av 2017 og 2018 kommer det flere nye visningssteder for film i Oslo: Kunstnernes Hus har fått driftstilskudd for sin nye kinosal, og starter faste visninger i løpet av vinteren. Det nye teater- og filmhuset Vega Scene får fire kinosaler, inkludert en visningssal spesielt for dokumentarfilm.

– Vi ser ikke dette som konkurrenter i det hele tatt. Et større miljø for kvalitetsfilm i Oslo vil være gjensidig stimulerende, sier Langlo.

Han konstaterer at strømmerevolusjonen har skapt økt interesse for historisk film, samtidig som tilgjengeligheten er mindre.

– Strømmetjenester skulle gjør alle film tilgjengelig overalt hele tiden. Tvert imot har det motsatte skjedd. Utvalget av historisk film er radikalt dårligere nå enn midt på 2000-tallet, under DVD-boomen, sier Langlo.

– Samtidig ser vi at filmer som finnes på Netflix, også kan samle mye folk hos oss. Cinemateket legger vekt på rammene for filmvisningene, med innledninger, samtaler og foredrag. Andelen av filminteresserte som vil se film på denne måten er økende. Mange ønsker ikke å se film på pc-en.

Les også: – Statlig ansvar