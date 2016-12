Profeten fra Risløkka

Kultur

– Jeg vil i hvert fall si med sikkerhet at Jonas Gahr Støre ikke blir statsminister, og at Sigve Brekke går av som Telenor-sjef. Resten vil jeg tenke over litt mer, sier den nyslåtte profeten Asle Tengs til Dagsavisen.

For han skal selvfølgelig sende inn kupong for 2017 også, for han vil jo gjerne beholde sin nye, fine tittel «Årets profet».

Ikke synsk

Men før Sigve Brekke, Jonas Gahr Støre og folk ellers i Brekkes Telenor-stab og Arbeiderpartiets velsmurte valgkampmaskineri helt mister motet over profetens dystre spådommer for 2017, kan vi ile til med litt trøst. Profet Asle Tengs avviser nemlig kontant at han på noen som helst måte har synske evner.

– Du var den eneste av et par tusen innsenderne som fikk 25 av 30 riktige, så du kan vel ikke helt utelukke det?

– Det er ingen sjans i verden at jeg er synsk, det tror jeg ikke på, sier Tengs til Dagsavisen.

– Jeg er både glad og stolt over å ha blitt Årets profet, og også overrasket over at jeg hadde flest riktige svar, sier profeten, som altså har en slags magefølelse på at det ikke kommer til å gå så veldig bra med Støre og Brekke i 2017.

– Men hva har gjort deg så treffsikker i dine «spådommer»?

– Jeg har generelt god allmennkunnskap. Jeg leser mye, følger med på nyheter og TV og trener hukommelsen min mye, spesielt etter hjerneslaget, forklarer Tengs.

Hjerneslag

For i 2003, da han var 43 år gammel, ble Asle Tengs rammet av et hjerneslag. Siden ble han uføretrygdet.

– Jeg bruker derfor mye tid hjemme, på både frimerker, lesing og hagearbeid i sesong, sier Tengs, som bor et i et hus på Risløkka på Bjerke sammen med sin yngste datter.

Svak på sport

Han har abonnert på Dagsavisen i minst 30 år. Og minst ti ganger har han sendt inn svar til Dagsavisens tradisjonsrike konkurranse «Årets profet». Først i år lyktes han i å vinne. Han er også så vennlig at han gir Dagsavisen noe av æren for at han er så godt orientert om samfunnsspørsmål.

– Mine sterkeste temaer er samfunn og innenriks, og dette får jeg mye og god informasjon om i Dagsavisen. Sport må være min svakeste side, mener han.

Likevel tippet Tengs helt riktig på sportsspørsmålet: «Kommer Island videre fra gruppespillet i EM?» Det var det ikke så mange som hadde trodd på forhånd, og nå sitter vi igjen med de gode sommerminnene om de fullstendig elleville islandske supporterne, da «hele» Norge plutselig ble Island-fans.

Trump-seier

Asle Tengs var også foruroligende treffsikker når han svarte på spørsmålet: «Blir USAs neste president en republikaner»? Det svarte han «ja» på, og nå på nyåret går det mot innsettelse av den republikanske presidenten, Mr. Donald Trump. Da Dagsavisen laget dette spørsmålet i fjor, ble det nok regnet som rimelig usannsynlig at Trump skulle bli den som gikk seirende ut av de innledende valgrundene. Men, som vi alle vet nå: Trump ble republikanernes presidentkandidat.

Brexit-sjokket

I fjor på denne tida var det heller ikke klart at Storbritannia kom til å holde en folkeavstemning om EU. Det ble ikke bekjentgjort av daværende statsminister David Cameron før i februar. «Holdes det folkeavstemning om EU i Storbritannia i løpet av 2016?» var Dagsavisens spørsmål, noe vår profet svarte «ja» på. Noe så sjokkerende som Brexit kunne vi visst ikke tenke oss i fjor på denne tida.

Så hva tror vi skjer i 2017? Dagsavisens nye spørsmål er klare, men vår nye profet Asle Tengs har hittil bare besvart to av dem. Det om Sigve Brekke og det om Jonas Gahr Støre.

– Erna blir sittende. Dessverre, uttaler profeten.