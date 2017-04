Phill Jupitus til Norge

Kultur

Phill Jupitus opptrer i Oslo 11. juni da han står på scenen hos Latter. Han er kjent som stand-up komiker, poet, improvisator og TV-personlighet. han er særlig kjent for sin avsporinger og gode historier.

Phill ble kjent da han begynte som lagkaptein for BBC2 pop-quizen «Never Mind The Buzzcocks» i 1996.

TV

Han har osgå vært å se på «QI» (BBC2) og «Alan Davies As Yet Untitled».

I 2012 var han tilbake med TV stand-up med en opptreden på Live at the «Apollo». han er også med i «I'm Sorry I Haven't a Clue» og «The Unbelievable». Billetter er ute nå. Jupitus opptrer også i Kristiansand og Kick 9. juni.