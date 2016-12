Ny vår for norsk TV-drama

Kultur

– Litt nervøs er jeg jo. Dette har jeg jobbet lenge med, da blir man spent på hva folk vil synes når de får se resultatet.

Dette sier Erik Richter Strand, regissør for NRKs nye dramaserie «Valkyrien», en storsatsing med budsjett på 65 millioner kroner og Sven Nordin i hovedrollen. Her spiller Nordin en lege som involverer seg med et undergrunnsnettverk av kriminelle og dommedagsprofeter, og installerer seg i nedlagte Valkyrien t-banestasjon i Oslo. Første og andre episode sendes 1. nyttårsdag, etter mønster av NRK-suksessen med «Mammon». Første episode av «Mammon» gikk på lufta 1. nyttårsdag 2014, med nærmere en million seere. «Mammon 2» hadde premiere 1. nyttårsdag 2016.

Internasjonalt salg

Etter «Mammon» har norske TV-kanaler de siste årene fulgt opp med store nye dramasatsinger som har fått høye seertall og internasjonal oppmerksomhet. TV2 har hatt rekordtall og internasjonalt salg for både «Frikjent» og «Okkupert» og «Det tredje øye», mens NRK fikk høye seertall og internasjonalt salg på «Nobel» i høst. Ved utgangen av 2016 har «Skam» fra NRK gått sin seiersgang verden over på Nett-TV, og underholdningsgiganten Simon Fuller har kjøpt rettighetene til å lage en amerikansk versjon. «Valkyrien» er allerede solgt for visning i Sverige, Danmark, Finland og Storbrittannia.

Flere nye

For 2017 og 2018 er det flere store norske dramasatsinger på gang (se ved siden av). I årets siste tildelingsrunde i desember ga Norsk Filminstitutt utviklingsmidler til tre store nysatsinger: «Lykkeland» (NRK), «Nesten voksen» (TVNorge) og «Helium» (NRK Super).

– Norsk TV-drama har hatt et stort oppsving de siste årene, sier «Valkyrien»-regissør Erik Richter Strand.

– Norsk Filminstitutt har økt finansieringen på TV-serier. Og flere av de store kanalene satser mer på norsk TV-drama. TV2 har satset kraftig, også TVNorge og TV3 har kommet stadig mer på banen. Etterspørselen etter TV-drama blir større, derfor kommer det også mer finansiering, sier Strand.

Hentes til TV

– Samtidig er det blitt vanskeligere å få finansiert de mellomstore kinofilmene: De som ikke er katastrofefilmer, oppfølgere eller filmer om krigen. De 20-30 millioners dramafilmene forsvinner. Dermed er det mange flinke folk på både manus og regi som hentes over i TV-bransjen. Der kan man få tryggere rammer og arbeide med langsiktige prosjekter.

I en dramaserie kan man også opp temaer som krever mer tid enn man har i en kinofilm. Man trenger ikke jage etter det betalende kinopublikumet som ellers går på «Star Wars», sier Strand. Han startet selv med å regissere kinofilmen «Sønner» (2006) og tre filmer i serien om Varg Veum. Så regisserte han to episoder av serien «Okkupert» på TV2, før han fikk ansvaret for hele «Valkyrien».

«Valkyrien 2»

Strand og produksjonsselskapet hans Tordenfilm har også fått 200.000 fra Norsk Filminstitutt til å utvikle manus for en ny sesong av «Valkyrien».

– Vi har en manuside til «Valkyrien 2» som forfatterteamet holder på med nå. Om det blir en sesong til, er opp til NRK. Det kommer an på hvordan det går med «Valkyrien» utover vinteren. Vi håper på en avklaring i løpet av våren, sier Erik Richter Strand.

Nye norske dramaserier

NRK

«Valkyrien»: Se intervju, episode 1 og 2 sendes 1. nyttårsdag.

«Unge lovende 2»: Klar for sending 20. januar, oppfølgeren til fjorårets nett-tv-suksess om twentysomethings i Oslo.

«Monster»: Stor ny thrillerserie med Anne Sewitsky og Pål Jackman på regi. I produksjon nå. Ventes høst 2017.

«Skam 4»: NRK har bekreftet at det blir ny sesong av den internasjonale nett-tv-suksessen om tenåringer i Oslo. Etter tre sesonger på et drøyt år kan man vente seg en kjapp firer, kanskje 2017?

«Lykkeland»: NRKs nye storsatsing om oljealderen i Stavanger, med budsjett på hele 95 millioner, går i produksjon i 2017, for sending i 2018.

«Zombieland»: Ny NRK Super-serie, av serieskaper Tomas S. Torjussen (Valkyrien m.m), under innspilling nå.

TV 2

«Grenseland»: Stor krim/thrillerserie, med Tobias Santelmann og Ellen Dorrit Petersen. Filming startet i desember, satt opp for sending høsten 2017.

«Okkupert 2»: Oppfølger til årets suksess, med stort budsjett, får premiere på strømmetjenesten Viaplay i høst, med påfølgende visning TV2, muligens 2018.

«En får væra som en er»: Humor/drama basert på Nationaltheatrets suksessmusikal med Ole Ivars-sanger. Har fått utviklingsstøtte fra NFI i år.

TVNorge

«Nesten voksen»: Stor drama/humorsatsing, nylig tildelt NFI-midler til utvikling. 10 halvtimers episoder om unge voksne med tenåringsbarn.

TV3

«Aber Bergen 2»: Ny sesong av den populære serien fra advokatmiljø i Bergen ble bekreftet rett før jul, sendes 2017.