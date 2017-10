Kultur

– Skandinavisk tv-drama har et svært godt rykte i det internasjonale tv-markedet. Norge har hatt flere suksesser, og «Monster» føyer seg inn i rekken.

Dette sier Sancha Markson, markedsansvalig i det britiske tv-distribusjonsselskapet DRG, som har ansvaret for utenlandssalg av en rekke dramaserier fra NRK.

I løpet av høsten har DRG solgt NRKs nye dramaserie «Monster» for visning i nærmere 40 land verden over, inkludert Frankrike, Nederland, Tyskland, Russland og Australia. Det gjør «Monster» til en av NRKs største internasjonale salgssuksesser. Allerede før første episode ble sendt var «Monster» solgt til den amerikanske betalkanalen Starz.

– Vi har allerede sett at «Nobel» og «Øyevitne» har solgt særskilt bra utenlands, og ««Monster» er ny Nordic Noir på sitt beste. Det er en stilfull, godt skrevet og velprodusert serie, synes Sancha Markson i DRG, som også trekker fram det dramatiske landskapet i «Monster» som en suksessfaktor.

Ti millioner inn

– Det har vært et veldig internasjonalt trøkk på «Monster». Den store milepælen er at vi nå er inne på en stor amerikansk betalkanal med en tekstet versjon av en norsk serie, sier NRKs dramasjef Ivar Køhn.

Det omfattende utenlandssalget betyr inntekter i størrelsesorden over ti millioner kroner for NRK. Totalt har «Monster» kostet nærmere 75 millioner kroner.

– Den internasjonale interessen og inntektene fra salg har betydning for hvordan vi kan budsjettere for dramaproduksjoner framover. Vi konkurrerer om seerne med de største internasjonale aktørene, det betyr at vi også må budsjettere høyere, sier Ivar Køhn.

«Monster» hadde premiere på NRK 9. oktober og fikk god mottagelse av tv-anmelderne. «Den er beviset på at en bevisst satsing på drama – som begynte med Emmy-kampanjen i 2007 – betaler seg. Skulle serien være for smal til å bli en monsterhit her hjemme, har den potensialet til å bli stor i utlandet», skrev Dagsavisens tv-anmelder Reidar Spigseth.

NRK beskriver serien som en mysteriethriller, og handlingen er lagt til landsbygda i Finnmark. Hovedregien er ved prisbelønte Anne Sewitsky («Sykt lykkelig», «De nærmeste»).

To i uka

NRK har eksperimentert med visningsformatet ved å sende to episoder i uka av serien, mandag og onsdag. Samtidig legges to episoder om gangen ut på NRKs nett-tv-spiller. Episode fem og seks er gjort tilgjengelig denne uka. Sjuende og siste episode sendes mandag.

Drøyt 440.000 fulgte første episode på lineær-tv, mens 100.000 seere har falt fra fram til mandagens episode, som ble sett av 328.000 på lineær-tv. Dette er betraktelig lavere enn andre større NRK-serier de siste årene, som «Mammon/Mammon 2», «Nobel» og «Valkyrien». De samlede seertallene for lineær-tv, nett-tv og opptak på «Monster» har sunket fra 673.000 på første episode til 396.000 på femte episode.

– Seertallene er omtrent som forventet. Dette er ikke den bredeste serien vi har laget, sier Ivar Køhn.

Prosentandelen nett-tv-seere er høyere på «Monster» enn på vinterens «Valkyrien»-serie. De fire første episodene er sett av mellom 120.000 og 200.000 på nett-tv og i opptak. Køhn anslår at serien over tid vil nå et snitt på 650.000 pr episode.

– Vi har publisert serien med to episoder i uken, som er uvanlig for krim, for å få den raskere ut på nettspilleren. Der er trafikken god.

– Nett-tv blir en stadig viktigere del av tv-seingen, spesielt på tv-drama. Der har vi sett en stor endring bare det siste halvåret, sier Køhn.

TV-kritiker: – Ingen ubetinget suksess

– Estetisk er «Monster» et løft for nivået på norske tv-serier. Men som helhet er den ingen ubetinget suksess, sier tv- og filmkritiker Aksel Kielland.

– Jeg tror seerne faller av fordi serien ikke har nok gjennomgående momentum. Mordet som innleder serien føles fort irrelevant, når det stadig dukker opp nye kortvarige mysterier. Det er ikke verken en klassisk «en sak per episode»- eller «en sak per sesong»-serie.

Han skriver bl.a for Morgenbladet og Dagbladet, og i en større artikkel for filmtidsskriftet Wuxia har han tatt til orde for større kritikerfaglig bevissthet rundt tv-serier og økt satsing på tv-anmeldelser i mediene.

I høst har han fått 75.000 kroner i støtte fra Norsk Kulturråd til prosjektet «Nye rammer for norsk tv-kritikk», som blant annet omfatter arrangementsserien «TV-teket» på Cinematekene.

– Vi er inne i en fase der norsk tv-drama minner om norsk film tidlig på 2000-tallet: «Nå skal vi også lage sånne serier som vi ser i USA». Så prøver vi oss fram til vi finner ut hva som fungerer, mener Kielland, som er reservert positiv til «Monster»:

– «Monster» gjør etpar ting riktig, og som vil bli viktig: De sentrale skikkelsene er i all hovedsak kvinner, og serien får et gjenkjennelig norsk landskap til å fremstå som et troverdig utgangspunkt for et amerikansk-inspirert thrillerunivers. Det eksotiske landskapet gjør serien interessant i det internasjonale markedet.