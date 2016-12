Norlas talentprogram

Kultur

Ved bokmessen i Frankfurt 2019 er Norge valgt som hovedland.

Som del av satsingen mot Frankfurt 2019 har NORLA etablert et talentprogram for yngre norske forfattere på vei inn i det internasjonale bokmarkedet.

Talentprogrammet er finansiert av Talent Norge og Den Norske Forleggerforening, som gir en million kroner hver.

Fram mot 2019 skal 20 til 30 forfattere få tilbud om å delta.

De fire første forfatterne ble offentliggjort denne uken:

Roskva Koritzinsky (28): Se eget intervju

Simen Ekern (41): Idehistoriker og sakprosaforfatter. Brageprisen 2011 for sin andre bok «Roma», ga i fjor ut «Europeere».

Sigbjørn Mostue (47): Fantasy- og krimforfatter, stor suksess i Norge med seriene «Den siste magiker», «Alvetegnet», «I morgen er alt mørkt»-bøkene, og krimserien «Operasjon» med Jonny Brenna

Nils Henrik Smith (37): Romanforfatter. Tarjei Vesaas’ debutantpris 2007 for «Manhattan Skyline». Kåret til en av Norges 10 beste forfattere under 35 i Morgenbladets kåring 2015. Siste roman: «Se ilden lyse over jord» (2014)