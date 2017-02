Nå ble hun nominert

Kultur

«Blant Vigdis Hjorths mange gode romaner er «Arv og miljø» et foreløpig høydepunkt», fastslår Norsk Kritikerlags jury i nominasjonene til de prestisjetunge Kritikerprisene for litteratur 2016.

Les også: Hun bokbader i suksess

Omdiskutert

Nominasjonene ble offentliggjort i går formiddag. Vigdis Hjorth er blant de fire nominerte i klassen beste voksenbok. «Arv og miljø» ble en av fjorårets mest solgte og mest omdiskuterte norske romaner. Den gikk ut i et opplag på hele 60.000 før jul, og startet en omfattende litterær diskusjon om forholdet mellom litteratur og virkelighet, og forfatteres etiske ansvar. Hjorth fikk kritikerprisen også i 2013 for romanen «Leve posthornet».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rystende fra Seierstad

I klassen beste sakprosabok for voksne ble det en ny nominasjon til Åsne Seierstad og «To søstre», som var fjorårets mestselgende norske bok med et opplag på over 100.000, og som fikk Brageprisen i sin kategori. «En rystende og svært aktuell dokumentarroman» mener nominasjonsjuryen til Kritikerlaget.

Les også: Hjorth snakket om sannheten

De nominerte

Norsk Kritikerlags seksjon for litteratur deler årlig ut Kritikerprisen til beste bok i fire kategorier. Her er de nominerte:

Voksenbok

* Gunstein Bakke: «Havende» (Oktober)

* Vigdis Hjorth: «Arv og miljø» (CappelenDamm)

Les Dagsavisens anmeldelse: Dissekerer arvesynden

* Tone Hødnebø: «Nytte og utførte gjerninger» (Kolon)

* Nils Chr. Moe-Repstad: «Wunderkammer (27 kataloger)» (Flamme)

Sakprosa for voksne

* Bjørn Godøy: «Dobbeltspill. Kjærlighet og forræderi i skyggen av første verdenskrig» (Spartacus )

* Bjarne Riiser Gundersen: «Da postmodernismen kom til Norge» (Flamme Forlag)

* Marit Paasche: «Hannah Ryggen. En fri» (Pax)

* Åsne Seierstad: «To søstre» (Kagge)

Oversettelse

* Merete Alfsen: «Begge deler» av Ali Smith (Oktober)

* Anne Elligers: «Nær livets ville hjerte» av Clarice Lispector (Bokvennen)

* Ika Kaminka: «Ete, pule, drite, føde, drepe, blø» av Hiromi Ito (H/O/F)

* Kristin Sørsdal: «Historia om det tapte barnet» av Elena Ferrante (Samlaget)

Barne- og ungdomsbok

* Torun Lian og Øyvind Torseter (ill.): «Alice svømmer ikke» (Aschehoug)

* Ruth Lillegraven og Mari Kanstad Johnsen (ill.): «Eg er eg er eg er» (Samlaget)

* Arne Svingen: «Revolvergutten 2» (Gyldendal)

* Tyra Teodora Tronstad: «Mørket kommer innenfra» (Aschehoug)

Deles ut i mars

Prisene deles ut torsdag 2. mars. Kritikerprisene blir støttet av Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Det skjønnlitterære oversetterfond, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag og Norsk Oversetterforening.