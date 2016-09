Tomt skall fra Britney

Nye takter

Britney Spears

2

«Glory»

RCA

Mer stønn, mer pust og pes, mer pauker og basuner, men fint lite Britney. Det er i grunn oppsummeringen av Britney Spears’ album «Glory». Albumets beste låt er «Make Me ...» med rapper G-Eazy, men den høres ut som noen rester fra hans siste utgivelse, som i grunn er ganske slapp den også. Legg til noen popsanger som høres merkelig utdaterte ut, ballader som står helt stille og dustete liksom-sexy-sang, så har de oppskriften på fiasko.

Hovedpersonen selv høres fullstendig tapt ut og er gjemt bort bak effekter, trommemaskiner og svake refreng. Selv ikke vår egen Cashmere Cat leverer slik han kan her. «Just Luv Me» er helt OK, men mangler magien vi vet haldenseren besitter. I 2016 er 17 spor omtrent ti for mange og lenge før vi er halvveis har kjedsomheten tatt fullstendig over. Spears bidrar selv med skriving på enkelte spor uten at det fremmer henne noe særlig av den grunn.

Etter den haltende framferden på MTVs Video Music Awards nylig spørs det om Britney noensinne kan nå gamle høyder. Til det er missene altfor mange. «Glory» er bare enda en slik.