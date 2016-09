Tiårets viktigste

Nye takter

5

Karpe Diem

«Heisann Montebello»

KARPE DIEM DA

«Apekatter i min blokk og Abu Bakr i min cockpit? Er det dette skattepenga mine går til? Ankerbarna dine kom, så mokkamenn kan vinne i lotteri?», rappet Karpe Diem og startet med det en debatt om ytringer i kommentarfeltene i landets nettaviser. Og da særlig Nettavisen, der det ser ut til at man kan mene hva som helst. Senest denne uka ble uttrykket ankerbarn igjen aktuelt, da pressen rapporterte om 7 år gamle Masoud og hans familie som ble sendt til Afghanistan, etter fem år i Norge. Politiet kom på besøk natten før Masouds bursdag.

Siden sist er det ikke kun Anders Anundsen som er den uten sjel og samvittighet, den som stenger grensen og skylder all dævelskap på de nyankomne. Sylvi Listhaug har tatt over stafettpinnen og påtatt seg rollen som bøddel over de svake her i verden. Men «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» er fortsatt gåsehud, klump i halsen og sinne. Og dessverre altså like aktuell. Den er samtidig selve navet i hele Montebello-prosjektet. «De sa de kom fra fattigdom, men hadde råd til båt hit, sier Magdi. «Er det dette skattepenga mine går til?». «Jeg driter i om du er Tshawe, Vinz eller Nico». «Er det du som skal med datteren min på kino?». Det er kun Karpe Diem som kan prege både «Ukeslutt» og VG-lista.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Duoen er dyktig til å sette ord på det mange tenker. Samtidig har de en tilnærming til språket der ordspill og alvorlig lek hører med. Likevel er det altså da de er på sitt såreste med setninger som «Du blir aldri skandinaver. Naver, naver, naver!» Karpe Diem er på sitt mest effektive. I livetapning har låta faktisk enda mer sprengkraft enn på plate, så det er bare å glede seg til Oslo Spektrum i April.

Det er ikke bare tilfeldigheter, flaks og markedsføring som førte til tre utsolgte Spektrum-kvelder. Nei, Karpe Diem setter sin popmusikk i spann med effektive og smarte tekster, med hjertet utenpå skjorta og treffer samtidig noe i folkedypet. Karpe Diem er rapperne både far og sønn, mor og datter hører på. De er rapperne vi er stolte av. Magdi og Chirag leverer bra på de andre sporene her også, alle tidligere kjent gjennom utgivelsene det siste året.

Les flere musikkanmeldelser på Dagsavisen.nos musikkseksjon Nye Takter

Men det er også noe ved Karpe Diem som stritter imot kjendiseri og popstjernestatus. «Jeg får lyst på MDMA og gå på bordell, hver gang noen kaller meg rollemodell», rapper Chirag i «Hus/hotell/Slott Brenner» og vrir seg med det ut av det klamme ansvaret enkelte legger på kjendiser. Dessuten peker de på den store overfloden vi har her til lands; «Sola skinner inn i store slott som ingen bor i». For vi har det fint her på berget.

Dermed har Karpe Diem gjort et album som ikke er et album, men som like fullt kan bli tiårets viktigste.