Store og større

Nye takter

elbow

5

«Little Fictions»

En gang ble Elbow her i avisa beskrevet som et evig andredivisjonsband, som Auteurs, Torino Brakes og Starsailor. Det var ikke meg! Men som de andre navnene antyder er det også lenge siden. I mellomtiden har Elbow oppsiktsvekkende nok blitt en britisk nasjonalskatt, med musikk som ikke høres ut som den roper etter oppmerksomhet, men som er grandios nok til å appellere til massenes store følelser. «One Day Like This» var med i avslutningsseremonien etter OL i London i 2012. Nå er Benedict Cumberbatch en av dem som gir ansikt til videoen til «Gentle Storm». Elbow er selveste unntaket fra regelen om at britiske band har gått nedenom og hjem i det nye århundret.

«Little Fictions», album nummer sju, begynner med «Magnificent (She Says)». En sang med hjertet langt utenpå skjorta, «where all the biggest questions meet», for å sitere ei tekstlinje. Tittelåten høres ut som åtte minutter lang eksistensiell krise, der «we protect out little fictions/when we bow to fear». Selv om tekstene sjelden er umiddelbart eksplisitte er Elbow ikke fremmed for politiske utspill, denne gangen i «K2», en beskrivelse av en post-Brexit-tilstand, «full of blood, snot and teeth/and the glory of no one».

Elbow avslutter følsomt med «Kindling», med smektende strykere igjen, denne gangen sammensatt med Velvet Underground-lyd fra bandet. «Little Fictions» har en sånn ambisiøs aura av «stort album» at den endelige statusen må avgjøres over tid. Foreløpig høres det veldig bra ut.