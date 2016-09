Patti Smith hyller Nico

Nye takter

Det nye albumet «Killer Road» er laget i samarbeid med lydskulptørene The Soundwalk Collective, og Smiths datter Jesse Paris Smith. Et album som vanskelig lar seg anmelde etter vanlige musikalske kriterier, men som er fascinerende å høre på likevel.

Nico het egentlig Christa Päffgen. Den tyske modellen ble også skuespiller i bl.a. «La Dolce Vita»,. Hun havnet i avantgarde-miljøet rundt Andy Warhol i New York, der hun ble med på å forandre rockhistorien med albumet «The Velvet Underground & Nico» i 1967. Siden lagde hun en rekke soloalbum som også tangerer klassikerstatus, flere av dem produsert av John Cale. Som også produserte «Horses» for Patti Smith noen år senere. Der kommer den første forbindelsen.

Den andre kom da Patti Smith møtte Stephan Crasneanscki fra Soundwalk Collective på et fly. Han fortalte henne om et planlagt verk basert på lyden av gresshoppene som sang der Nico omkom, etter å ha veltet på sykkel på Ibiza en varm sommerdag. Smith hadde beundret Nicos poesi og musikk lenge, og begynte umiddelbart å samarbeide med Crasneanscki. Det innledende tittelkuttet på «Killer Road» er basert på en av Nicos etterlate tekster. Resten av albumer er sangtekstene hennes over nye lydkulisser.

Patti Smith synger bare så vidt på to spor, resten er resitasjon og lyd. Bare «Fearfully In Danger» kan minne fjernt om originalen til Nico, siden også hennes gamle harmonium er med. «Killer Road» er et album for svært spesielt interesserte. Å høre på noen av albumene til Nico etterpå kan godt anbefales. Begynn med den vakre og likandes debuten «Chelsea Girl» fra 1967, og ta det derfra.