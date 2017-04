Mektig fra Karpe Diem

Nye takter

5

Karpe Diem

Konsert

Oslo Spektrum 20. april 2017

Publikum: 9.000 (utsolgt)

Duoen har solgt og gjort det meste. Nå senest tre utsolgte kvelder i Spektrum, kleskolleksjon med hundremetervis av kø og folk som overnatter utenfor Spektrum. Ikke verst for to karer som rapper på norsk. Men dette viser bare i all sin prakt at det nære også er det mest effektive. Vi tror på Magdi og Chirag fra Oslo. Vi føler med dem i deres tekstunivers. Vi heier på dem. Og vi fyller opp Oslo Spektrum for dem, tre ganger. Også blir man litt stolt av å være fra Oslo.

Det var spenning i lufta. Karpe Diem skulle toppe karrieren med tre kvelder i selveste Spektrum. Duoen fra Oslo er landets største popstjerner. Ja, det er vel bare Marcus og Martinus som kan matche dette? Karpe Diems låter er i mange tilfeller bedre live enn på plate. «Stjerner», «Byduer i bur» og «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» får et lag til, en bombastisk og insisterende bekledning som nærmest setter publikum på plass, i livetapning. Med fullt band er det også noe skjørt som skjer i sanntid foran oss. Salen var fullsatt og publikum var klare for fest. Og fest ble det. Settlista favnet fra «Glasskår» og fram til «Heisann Montebelleo» og det var særlig de nye sangene som fikk noe ekstra i storformatet.

Etter 17 år i gamet er duoen blitt effektive på scenen. De har en framtoning som er lett og ledig, som om de ikke har øvd. Men Ikke latt være å øve altså, som i at «det gidder vi ikke», men mer at de er så proffe at alt virker lekende lett. Produksjonen var stor og scenen slanget seg ut i salen med en grisebinge i midten for den ivrigste fansen. To ganger sto gutta på platting over bakken og videoskjermene på siden var begge uten forsinkelser. Legg til røyk og ild, og for en gangs skyld OK lyd i Spektrum, så har du Karpe Diem i på sitt beste.

Av de to er det Chirag som holder festen mest i gang, mens Magdi er mannen med overblikket, han som vet hva noe skal sies, når og hvordan. Om de er sånn på privaten vet jeg ikke, men som sceneartister fungerer dette særs så effektivt. Partiet der de mimret og spilte låter fra «Glasskår», ble kanskje litt tamt og flere i salen var litt mer reserverte da. Men det var ikke kvelden for å dvele ved sånt no.

Med sin «Lett være rebell i kjellerleiligheten din» tok Karpe Diem musikken sin inn på nyhetsflatene i mediehusene. De gjorde popmusikk til hva det skal være; en refleksjon av sin samtid. «Lett være rebell i kjellerleiligheten din» var avslutningen i Spektrum, framført på et scenegulv som var løftet opp i vaiere. Der og da var dette det mektigste øyeblikket i Spektrum noensinne. Sjelden har et navn runget så sterkt mellom veggene i hallen ved Gunerius. «Anders! Anders Anundsen»! Chirags innsats var ståpels og gåsehud. Klump i halsen og tåre i kroken. I livetapning er denne låta så momentan, treffsikker og fortsatt gyldig at det gjør vondt. Det eneste som har skjedd siden den kom ut, er at det ikke lenger er Anundsen som styrer sjappa. Det meste annet er gått så meget verre. Kommentarfeltene flommer over av dritt og rasismen lever under bedre kår enn aldri før, virker det som. Karpe sier selv at ikke alle verken kan eller skal være enige med dem. Etter publikums allsang å dømme, var det få uenige i salen. Det lover godt for Karpe Diem. Og for framtiden.