Lett å være rebell i Oslo Spektrum?

Nye takter

Å selge ut tre konserter i Oslo Spektrum er nesten usannsynlig svært. At det er en hip hop-duo som har nådd dette nivået er enda mer utrolig. Karpe Diem brukte et halvt år på selge ut én konsert i Oslo Spektrum i 2013. Nå ble tre konserter utsolgt i løpet av én dag. Tre fulle hus på én gang er det bare a-ha og Elton John som har gjort før.

– Vi ble helt sjokka. Dette er helt vilt. Det er sånt som vi ikke helt skjønner før vi ser tilbake på det, sier Magdi Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

Dyre ideer

Det er lett å regne ut at billettomsetningen til de tre konsertene overstiger 16 millioner kroner, selv om vi samtidig er erfarne nok til å ikke forveksle dette med hva Karpe Diem «tjener» på de tre kveldene. De har også vært kjent for å bruke opp mye av hyra for store oppdrag på å stelle i stand ekstra store show. Vi får ikke slippe inn i salen for å snoke etter hemmeligheter på forhånd, men de to er opptatt av det skal være valuta for pengene.

– Om en konsert er stor handler ikke om hva den koster. Men vi gir mye tilbake. Det blir dyrt med ideene som det ikke finnes standardløsninger for. Og de er det mange av, sier de.

De tre konsertene blir også filmet.

– For mange er målet med å jobbe å få råd til å kjøpe en Bentley. Jeg har aldri hatt behov for dyre biler eller feriehus. Dette er min bil og mitt feriehus, sier Chirag, og tenker på de kommende konsertene.

– Det handler om å gjøre noe som ikke er gjort, ikke bare en bedre versjon av noe som er gjort før. Å teste ut noe som ikke er testet før, er motiverende. Å utfordre standarden for hvordan man slipper musikk, og for hvordan et liveshow skal se ut, sier Magdi.

Spellemannprisen

I fjor lanserte Karpe Diem «Heisann Montebello» som «et prosjekt». Låtene kom og kom i rask rekkefølge, med tilhørende videoer. Til slutt ble det et album. Som fikk Spellemannprisen for selveste «årets album».

– Vi hadde ambisjoner om at dette skulle være et videoprosjekt. At lyd og bilde skulle bli bedømt sammen. Tiden var kanskje ikke moden ennå. Men det er fint at det funket som et album også, synes de.

– Ofte lager folk en låt, før de tenker at «vi burde ha en video». Vi har lært av egne feil, og nå handlet det om å tenke på alt samtidig. Sånn er det med disse konsertene også. Vi selger ikke ut Spektrum og tenker «hva skal vi gjøre nå». Dette handler om drømmer og tanker vi har hatt siden vi gikk av scenen her sist. Da vi lagde videoene tok vi opp ekstra innhold for skjermene her. Det er gøy å tenke verden, en helhet.

– Og konsepter som skal strekkes over flere år. Folk setter pris på elementer som kommer tilbake. Selv om instant tilfredsstillelse også kan være en kunst. Hip hop er nr. 1 når det kommer til å lage bomber av låter, sier Chirag.

Omdiskuterte

Karpe Diem er ikke bare populære. De er også omdiskuterte. I tida etter 22. juli 2011 ble duoen et symbol på de gode kreftene i landet. De fikk et nytt og mye større publikum. Albumet «Kors på halsen ...» ble en reaksjon på oppstusset. Mange av låtene handlet om Magdi og Chirags nye liv i rampelyset, på godt og vondt.

– Det gjorde ting litt tyngre for oss å sitte ved voksenbordet. Der skal det ikke mye til før du blir uglesett, og folk synes du ikke har manerer. Det er lettere å være drøy rapper hvis ikke engang tantene dine vet hva du driver med når du kommer i juleselskapet, sier Chirag.

Det kan virke som om «Heisann Montebello» ble brukt til å slå tilbake. «Montebello» var et rimelig kompromissløst konsept. Likevel nådde Karpe Diem nye høyder, større bredder, med å spytte ut kontroversielle standpunkter.

– Dette var ikke bevisst, men vi tenker aldri konsekvenser, sier de nå.

Så ble også prisen å betale å måtte oppklare flere tekstlinjer som ble misforstått.

– Hadde jeg hatt fasiten på alt hadde jeg meldt meg inn i et parti og bedt folk om å stemme på meg, sier Chirag.

– Av og til sier vi jo det vi sier bare fordi det rimer, eller låter kult, sier Magdi.

– Følger med en kultur

På det nivået de befinner seg nå, med over 27.000 i salen på tre dager, er det lite sannsynlig at Karpe Diem bare opptrer for likesinnede. Dette minner oss om noe de sa i sitt første intervju her i avisa, i 2004. «Man kan være mot det en rapper sier, men samtidig kunne like måten han sier det på. Når det er sagt, burde mange få gjort noe med holdningen sin.»

– Alle kommer ikke for å se en artist de er enig med. Vi tror alle skjønner det, sier de to.

– Men ofte følger det en kultur med et band. Det var ikke sånn med Hamsun, sier Magdi.

– Hæ! utbryter Chirag.

Magdi forklarer hva han mener, at en litterær legende ikke kommer med den samme fanbasen:

– Der handler det om verket, ikke alt rundt.

Lufter tanker

Det oppstår en kort, men heftig diskusjon rundt dette. Chirag og Magdi er ikke enige om alt.

– Jeg er ikke enig med meg selv engang, sier Magdi.

– Vi benytter bare dette intervjuet til å lufte noe tanker for hverandre, sier Chirag.

