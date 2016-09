Kommer igjen som en engel

Nye takter

Angel Olsen

5

«My Woman»

Jagjaguwar/Playground

Angels Olsens «Burn Your Fire For No Witness» kom på 15-plass på Kritikertoppen, norske anmelderes samlede liste over de beste albumene fra 2014. Rydd plass i etasjen over, for denne er bedre. Angel Olsen har hittil befunnet seg et stykke ute på de alternative kantene, men dette er musikk som godt kan finne et større publikum. En større og mer strøken produksjon nå, med lettere tilgjengelige sanger.

«My Woman» begynner med den søvnige, drømmende og smektende «Intern». En fantastisk vakker melodi, med Olsen som synger «going through the motions as you sing your song», og reflekterer over livet, og kjærlighetens, harde krav. Med en sånn nederlagsdømt Lana del Rey-stemning, kombinert med fascinasjonen for den mest smektende slagermusikken fra 50- og 60-tallet.

Albumet tar fort en annen retning. «Never Be Mine» er en så spenstig, spennende popsang, at den med enda litt mer polert produksjon kunne vært Fleetwood Mac i glansdagene. Sånn fortsetter hun i noen låter til. Side 1 på den ordentlige plata er rett og slett full av spennende rock. At det går an! Lyden er fullpakket av punch, på en måte som vi nesten ikke trodde noen fikk til lenger.

Når Angel Olsen synger «This heart beats for you» i «Shut Up Kiss Me» er det som vi hører hvor entusiastisk et hjerte kan banke når stemningen er den rette. Men det står ikke så godt til i disse sangene likevel, det er mye smerte i dette hjertet hele tida, akkurat sånn som forrige gang.

Side 2 er Angel Olsen i et annet spor igjen, med lengre, mer dempede og dvelende sanger. «Heartache ends, and begins», som hun typisk nok synger i «Heart Shaped Face».

«She came together like a dream/That I didn’t know I had» synger hun i «Sister», for dette er drømmepop så det holder. Drøm, også som i ønsketenkning, så fint som det er. Hva sangene egentlig handler om, sånn helt konkret, er mer uklart i de kryptiske tekstene. «I dare you to understand/What makes me a woman», synger hun i sangen som bare heter «Woman», og vi må jo bare gjøre så godt vi kan.

Jeg vet ikke hvor stor skade Angel Olsen har tatt av å være belemret med det evinnelige indie-begrepet de siste årene. Det er i alle fall på tide å kvitte seg med det for godt. Dette er popmusikk så flott som det blir i 2016.

Angel Olsen spiller på John Dee 21. oktober.