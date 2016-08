Karpe Diem snart utsolgt

Nye takter

Karpe Diem selger billetter til sine konserter i Oslo Spektrum i stor fart. Ja, såpass at det er utsolgt fredag og lørdag for de tre konsertene i april 2017.

– Fredag og lørdag er helt utsolgt. Det er igjen et lite knippe til torsdag, men det går fort, sier Trine fra Little Big Sister som står for PR.

Enn så lenge er det noen sitteplasser igjen, men det er så godt som tomt for ståplasser, da Dagsavisen gjør et søk hos ticketmaster.no. Billettene ble lagt ut for salg i dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Tre kvelder i Oslo Spektrum er ganske rått. Det er bortimot 30.000 billetter. Morten Abel fylte salen to kvelder i 2002. Marcus og Martinus skal gjøre det samme i høst. Men tre konserter på rad kommer jeg bare på at Elton John har gjort før. Det viser hvor langt man kan komme med å snakke så folk forstår deg. Det er litt det samme som når Klovner I Kamp nå selger ut tre kvelder på Sentrum Scene, litt mindre skala , men disse gruppene treffer folk på en helt egen måte, sier Dagsavisens Geir Rakvaag.

Les også: Karpe Diem spiller tre konserter i Oslo Spektrum

Les også: Sterk og vond politisk rap

Duoen Karpe Diem er ute med siste sang fra prosjektet«Heisann Montebello». «Gunerius» heter låta og er den sjuende i rekken. Også denne gangen er det med en påfølgende video. Kjøpesenteret i hjertet av hovedstaden er langt fra Montebello, men ikke langt fra Oslo Spektrum.