Jack og kassegitaren

Jack White har gjort mye rart og godt siden han begynte å gi ut plater med The White Stripes for 18 år siden. Det første bildet som manes fram når navnet hans blir nevnt er den ekstatiske framtoningen på scenen, med den røde elektriske gitaren, der har vrir og vrenger på strengene, mens han klamrer seg til den som om den egentlig var solgt til djevelen for lengst. Men ofte har han spilt på kassegitar også. Det er slike sanger som er samlet på dette albumet.

Albumets fremste fortrinn er at det inneholder en sang med The White Stripes som bare de færreste har hørt før. «City Lights» ble skrevet for albumet «Get Behind Me Satan», men ble forlatt, helt til den endelig ble gjort ferdig nå. Rockehistorikeren Greil Marcus gjør sitt beste for å blåse sangen opp i omslagsnotatene, om en «sanger som snakker til seg selv, forsøker å fortelle sannheten, som han trenger hvis han skal klare å gå ut døra, gå ut i verden, og lure seg selv til å tro, en liten stund, at han er klar til å klare det». Denne dybden klarer jeg ikke å høre. Men den er likevel et fint tilskudd til en side av White Stripes og Jack White som viser at han fortjener en plass sammen med de gamle folkesangerne, countrylegendene og bluesmennene han setter så høyt.

Albumet begynner med «Sugar Never Tasted So Good», som opprinnelig var B-sida på den andre singelen til The White Stripes i 1998. Som så mange av sangene som følger har den enkle, nede på jorda-lyden, som høres ut som den kunne vært innspilt en gang for veldig lenge siden, under langt mer primitive forhold enn i dag, men likevel med en nerve som gjør den evig aktuell. Et dobbeltalbum som rendyrker denne siden av Jack White er godt å høre på, selv om innslag som «Hotel Yorba» og «We’re Going To Be Friends», to av de White Stripes-sangene som er mest spilt, gjør dette til ei slags avansert samleplate.

Den første av de to platene inneholder låter av The White Stripes. Den andre er med The Raconteurs, og den påfølgende solokarrieren til Jack White. For andre enn innbitte samlere er ikke «Acoustic Recordings» noe å investere tungt i. Men dette er ei mer enn utmerket spilleliste, med mange av sangeren og gitaristens fineste sider.