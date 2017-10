Her er ukens konsertanbefalinger

Nye takter

Norske artister har et godt grep om det hjemlige publikummet. Det ser vi denne uken også med Nico & Vinz, Ine Hoem, Store P og CC Cowboys. Men som vanlig er det flere store navn på besøk. Her er ukens anbefalinger.

Store P

Om hans nye album «Rommet» skrev jeg: «Store P er en sånn rapper du vet hvem er med en gang der hans snakkesynger seg gjennom den ene fine sangen etter den andre. Det er svevende, melodisk, fengende og spennende. Hans album «Regnmannen» er en moderne klassiker, og det er vanskelig å toppe den. Men han gjør nå et forsøk, denne Petter Sundby som han heter. Store P har også med seg Unge Ferrari på «Kombo» og Cezinando på bonussporet «Struttar som en struts». Dermed er tre av de som står bak den nye norske lyden samlet på samme album. For det er en del norske artister som har en melodisk tilnærming til hip hop. Ta avslutningen «Utro». for eksempel. Den lener seg i stor rad på kompet, mens Store Ps stemme blir et instrument også i melodien, ikke bare i flyt og rytme.»

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Fredag

Les også: Store P holder det stramt

Les også: Store greier

Calypso Rose

Oslo World Music Festival åpner årets festival med Calypsoens førstedame, nemlig pionéren Calypso Rose. Hun får fremdeles dansegulv over hele verden til å riste, selv etter 53 år som artist.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Tirsdag

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kristian Kristensen

Han har på kort tid etablert seg som en av de virkelig store stemmene her til lands. Geir Rakvaag møtte mannen da han var innom P3 en tid tilbake: «I studioet til Christine Dancke i P3 står Kristian Kristensen og framfører sin versjon av Marshmello og Khalids «Silence». Helt ulikt sangen slik lytterne ellers kjenner den, derimot dempet ned med Kristensens karakteristiske fløyelsstemme.

– Jeg vurderte å gjøre «Bængshot». Men jeg ble vel for feig. Det krever litt mot, og jeg måtte hatt litt bedre tid til å gjøre den skikkelig, som en inderlig, følsom ballade sier Kristensen. Som i stedet valgte en internasjonal hit denne gangen.»

hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Fredag

Les også: Kristian covrer for Christine

Jonny Lang

Bluesmannen med norske aner er på besøk i Norge. 36-årige Jonny Lang – som egentlig heter Jon Gordon Langseth – allerede har hatt en suksessrik karriere i to tiår. Lettere å forstå når man vet at han solgte til sin første platina og turnerte med The Rolling Stones allerede som 15-åring.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Mandag

Nico & Vinz

Duoen er klare igjen. Jeg intervjuet dutta rundt gjennombruddet: Sangen «Am I Wrong» kjenner du nok i hvert fall? Men gutta selv kan gå relativt uforstyrret rundt i hjembyen Oslo - Nicolay Sereba er fra Holmlia, mens Vincent Dery er fra Lambertseter.

- Ja, det er ikke noe kjendishysteri her i Norge. Det hender jeg blir kjent igjen på trikken eller bussen og da er det gjerne unge mennesker. Men det er bare hyggelig å bli kjent igjen, sier Nico.

Men på Ekebergsletta under Norway Cup for eksempel?

- Da kan det bli litt mer oppmerksomhet, ja, ler Vincent.

Dagsavisen møtte duoen før de de til USA. Gutta skal til L.A. for å se hvor musikken kan føre dem. Der skulle de dele leilighet med manageren sin Amanuel Kidane (de har brutt nå) og lansere Nico & Vinz for det amerikanske publikummet. Skjønt de har allerede hørt «Am I Wrong» på radio der borte.»

Hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Lørdag

Les også: På topp i Storbritannia

Les også: For kropp og sjel

Les også: Hyller den norske modellen

Seun Kuti & Egypt 80

Han er den yngste sønnen til Fela Kuti og leder i dag bandet Egypt 80. Konserten er en del av Oslo World Music Festival.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Onsdag

Dua Lipa

Hun står bak flere av det siste årets største slagere. «New Rules» for eksempel. Men duu har i hvert fall hørt den basstunge «Svared to be Lonely» med nederlenderen Marin Garrix. Hun har sitt virke i Storbritannia og der har den elektroniske musikken for klubbene alltid hatt en stor plass på klubber og radio. Derfor unngår hun ofte den klamme EDM-fella og musikken er en hybrid av breakbeat, pop, hip hop og det som kalles elektronika her hjemme. 21-åringen står på scenen på Rockefeller søndag.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Søndag

CC Cowboys

De er et sånt band som får stadig større publikum. Geir Rakvaag om deres album «Til det blir dag»: «CC Cowboys er ett av disse bandene som bare er blitt bedre og bedre, sånn i det stille. Dette er deres tiende studioalbum, fire år etter det forrige.

Med to av norsk rocks virkelige hedersmenn på bass og gitar – Per Vestaby og Jørn Christensen – har frontfigur Magnus Grønneberg den best tenkelige backing til sangene sine. Han har utviklet seg som låtskriver, selv om han fortsatt klamrer seg litt for mye til enderim. På denne plata liker jeg særlig godt blikket hans fra gatenivå på «Blitt meg fortalt» – «de som går gatelangs, som tigger om brød og vann (..) hva gir meg fred/som gir dem fred og verdighet»?»

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Lørdag

Les også: Blir bare bedre

Phlake

Nei, ikke en merikansk senator, men en dansk duo som gjør det mange kaller fløyelsmyk R&B og soul. Og hjemme i Danmark er de gigasvære.

Hvor: John Dee, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Torsdag

Bryson Tiller

Amerikaneren har smyget seg opp til toppen gitt. Han solte ut Oslo-konserten sin forrige gang. 24-åringen fra Kentucky er inspirert av Kanye West, men gjør musikk som vel kan kalles for trapsoul, som også er tittelen på hans debut album? Han både synger og rapper og debuterte med sin mixtape «Killer Instinct Vol. 1» i 2011. «True To Self» kom i mai og gikk rett til topps på listene i USA. Men du har kanskje hørt DJ Khaleds «Wid Thoughts»? Den med Rihanna og den litt dølle Santana-samplingen. Han andre som er med der er nemlig nettopp Bryson Tiller. Det er fri alder på galleriet, forresten.

Hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Søndag

Ine Hoem

Hun står på scenen på Parkteatret i kveld, fredag. Jeg intervjuet selv Hoem etter kritikerrosen av hennes album «Angerville».

–Hva betyr gode kritikker for deg?

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg var sånn kul som ikke brydde meg om kritikker, men jeg må innrømme at gode tilbakemeldinger gjør meg veldig glad. Så kan jeg bli tilsvarende lei meg om jeg ikke får bra tilbakemeldinger, men heldigvis er jeg litt sånn gullfisk når det kommer til å huske ting, så det går fort over.

–Du har gått på jazzlinja i Trondheim og en rekke derfra har hatt gjennombrudd. Hvilken rolle har studiene spilt for din karriere?

– Jeg tror at det å være en del av et miljø der kreativitet og utvikling står i fokus har hatt veldig mye å si for meg. Jazzlinja var sånn. Og den lysten på å skape og å bli bedre er der like sterkt i dag som da jeg var student.

Hvor: Parkteatret, Olaf Ryes pl. 11

Internett: parkteatret.no

Når: Fredag

Les også: Året etter Bylarm

Céu

Hun blander elektronika og samba, med hint av reggae og dub. Under et opphold i New York tidlig i 20-årene hentet Maria inspirasjon fra blant annet jazzsangerinnene Billie Holiday og Ella Fitzgerald, soulartistene Lauryn Hill og Erykah Badu og amerikansk hip hop.

Hvor: Cosmopolite, Vogts gt. 64

Internett: cosmopolite.no

Når: Tirsdag

We love the 80s