Glade lakser fra Halden

The Salmon Smokers

«The Never-Ending Coconut Experience»

Salmon Smokers kommer fra Halden, frontet av to av byens beste: Omar Østli, kjent fra Onkel Tuka og flere fine soloalbum, og Freddy Holm fra gamle El Corazon og sentral medspiller på så mange plater som har vært omtalt på disse siddene at det ikke er plass til å gå i detaljer. Sammen med Eivind Kløverud (trommer) og Finn Tore Tokle (bass) spilte de også på det kritikerroste albumet til Luke Elliott i fjor, og blir husband på Leonard Cohen-hyllesten i Oslo Spektrum 25. april.

The Salmon Smokers begynte med å spille coverlåter hver mandag på den lokale klubben Siste Reis, og lager nå også egne sanger. Dette albumet har litt av begge deler. For det meste en fornøyelse å høre, men med en litt uklar profil. Vel er det fint med «Across The Universe», men er en ny versjon nødvendig?

Mellom denne og en smektende versjon av Warren Zevons kommer en sju minutter lang freakout i «Monday Night At The Power Plant. Gruppa gjør også stor stas på Harry Nilssons «Coconut», som de først spiller noe i nærheten av originalen, men til slutt i en jamversjon i over et kvarter.

Denne blandingen av fri form og tradisjonstro sang og låtskriving langt inne i countrymusikken gjør rett og slett The Salmon Smokers til Norges nye Grateful Dead! The Salmon Smokers har mye godt for seg, de spiller helt fremragende, og kunne fått en enda bedre helhet om de hadde hatt bedre tid til å pleie dette bandet.

Hvor langt de kan drive det til hører vi både på Omar Østlis «Kinda Like Sober» og på Freddy Holms «What I Know», en nydelig ballade med opprivende gitarsolo. «I don’t know what the world is turning into» synger han, og da er det godt å vite at man har noen å stole på.