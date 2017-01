Gitarrock i god form

Nye takter

Torgeir Waldemar

4

«No Offending Borders»

Jansen Plateproduksjon

El Cuero

4

«For All Remaining Days»

Voices Of Wonder

Orango

4

«The Mules Of Nana»

Stickman

Ryktene om rockens død er nok betydelig overdrevet. Etter nesten å ha vært utrydningstruet har Spellemannprisens rockeklasse i år fem nominerte grupper (Årabrot, Tusmørke, Kvelertak, Hjerteslag og Death By Unga Bunga) som er svært forskjellige, men med elektriske gitarer i alle slags sammenhenger. En god utvikling. Samtidig preges starten på det nye albumåret av tre navn som spiller rocken slik den huskes fra gode, gamle dager. Sterkt inspirert av den elektriske bluesbaserte musikken slik den ble sammenført med den akustiske sanger/låtskriver-tradisjonen, der hard rock og visesang ikke var uforenlige begreper.

Torgeir Waldemar fikk mye oppmerksomhet for sitt første album, som kom helt opp på 8. plass på Kritikertoppen over de beste utgivelsene i 2014. Han har tatt seg god tid med oppfølgeren, og også gått lenger inn i den elektriske musikken. Albumet begynner med en forsiktig versjon av Link Wrays «Falling Rain», en 45 år gammel sang som høres skremmende aktuell ut. Ingen stor gitarrumling her, bare forsiktig akustisk gitar. Med «Summer In Tolouse» lar Torgeir Waldemar og bandet hans det stå til, med den store Neil Young og Crazy Horse-lyden i fullt breddeformat. «Sylvia (Southern People)» har direkte referanser til Young, slik at det ikke kan være tvil om hvor mye av inspirasjonen kommer fra. Men også dette albumet har variasjon innenfor formatet, fra det bitende intense gitarøset, til vare, nære sanger med forsiktig fingerspill. Mest oppløftende annerledes er den storslått produserte countrylåten «Soul On A String».

El Cuero har tiårsjubileum for sitt første album i år. De har rukket fem album til i løpet av disse årene, en respektabel innsats på alle måter. Etter sitt mer skurrende Neil Young-aktige utgangspunkt har de gått lenger inn i den melodiøse countryretningen. Best denne gangen i «Should’ve Been Gone», som bandets nykommer, gitaristen Vegard Strand Holthe, har skrevet sammen med frontmann Brynjar Takle Ohr. Singelen «The Whole Love» er riktig radiovennlig harmonipop, og viser at El Cuero har flere bein å stå på. De var jo med i Melodi Grand Prix også for et par år siden, uten å skjemme seg ut.

Orango spilte seg opp som solid krafttrio i begynnelsen av det nye århundret, men ble borte igjen, før de kom tilbake i 2011. Siden har de gitt ut fem album til. Frontmannen Helge Bredeli Kanck og trommeslager Trond «med hammeren» Slåke har fått med den ny bassisten Hallvard Gaardløs, og har også utvidet den musikalske horisonten siden sist. Også Orango roer ned stemningen med et par folkeaktige sanger, og lever godt med denne dynamikken. Kunne de hatt færre, men lengre låter? Når gitarspillet tar av i «Heirs» kunne det med fordel holdt på litt til.

Alle disse albumene er prikkfrie utførelser av gamle tradisjoner, med stor iver og glød. Ale tre kunne likevel hatt godt av en sterkere personlig identitet bak lyden, en egenart som gjør det nødvendig å ta platene med videre. Verden, og ikke minst historien, er nemlig fortsatt full av god rock’n’roll.