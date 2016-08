Flott norsk på engelsk

Nye takter

Platehøsten starter med et lite skred av gode norske plater, framført på engelsk, med artister som hadde fortjent et større publikum, men som kan få problemer med å nå fram i mengden av musikk fra alle verdens kanter. Hadde Darling West og Songs From The Sea sunget på norsk tror jeg de hadde vært sensasjoner allerede.

På det andre albumet til trioen Darling West er de fortsatt på jakt etter den perfekte countrylåten. Tor Egil og Mari Kreken har siden sist bidradd sterkt til den perfekte akustikken på Marit Larsens «Joni Was Right». I Darling West gjør de dette for seg selv, sammen med Kjetil Steensnæs. Tittellåten forteller om hvordan det er å være ensom og forlatt, med bare Willie Nelson og gitaren hans som trøst. Kommer mange til å oppfatte dette når de hører på? Vi kan alltids håpe. Uansett er hele dette albumet så flott og strøken jordnær country som det går an. De gjør også en versjon av Fleetwood Macs «The Chain», uten at det setter deres egne sanger i skyggen.

Songs From The Sea er en vokaltrio fra Mjøstraktene, med Stina Sivesindtajet Kjelstad, Kristin Fjellseth og Benedikte Narum Jenssen. De synger helt utsøkt sammen, og har laget sanger som lever opp til harmoniene. Hele albumet er en nytelse. Også Songs From The Sea har med en høyt elsket coverlåt: Carter Familys «Are You Tired Of Me, My Darling». Heller ikke her setter den originalmaterialet i forlegenhet.

Darling West takker Ål kommune på plateomslaget. Hadde denne tilknytningen vært tydeligere i sangene kunne det vært en fordel. Benedikte Narum Jenssen er sammen med Songs From The Seas-produsent og altmuligmann Jon Anders Narum kjent fra gruppa Narum, som de siste årene har gjort stor suksess med sine norske sanger. Den samme oppmerksomheten kunne blitt Songs From The Sea til del. Språket forblir en av våre fremste markører for personlighet. Motargumentet kan være at begge disse gruppene forholder seg til en sterk amerikansk tradisjon som selvfølgelig har et engelskspråklig grunnlag. Ikke at det er noe i veien med det. Flere av mine norske favorittartister synger på engelsk, som man gjerne sier til sitt forsvar. Så hør for all del på disse to albumene likevel.