Faderens piknik

Nye takter

4

KONSERT

Father John Misty

Piknik i Parken

Kanskje var forventningene for store. Ikke bare har Father John Misty gitt ut det briljante, og svært innholdsrike albumet «Pure Comedy». Mange så ham også på Øya for to år siden, der han med overraskelsesmomentet på sin side gjennomførte en ubetalelig opptreden, der gode sanger slåss om oppmerksomheten med alle de utagerende påfunnene fra scenen.

I forhold til hans flamboyante show på Øya ser det ut til at dette går mer på rutinen. Den direkte samtalen med publikum uteblir – bortsett fra et flott øyeblikk mot slutten av sangen med den storartede tittelen «When The God Of Love Returns, There’ll Be Hell To Pay». Han går ned på knærne med mikrofonstativet, gjør en kunstpause så folk begynner å juble, men ber dem holde kjeft så han kan ta sangen med seg helt hjem.

Da vi snakket med ham i vår beskrev Father John seg som bare en «song and dance man». Et uttrykk han selvfølgelig har stjålet fra Bob Dylan, men det passer godt på mannen i svart og hvitt. Han strutter rundt på scenen, poserer hemningsløst, og tar i bruk alle triksene i læreboka for scenearbeidere. Alt dette slår godt an blant hans mange tilhengere i Oslo. Harry Hole så vi ikke, men et par tusen andre var møtt fram for å se på. Siden det var noen færre igjen ved konsertens slutt kan det være en indikasjon på at Father John Misty ikke ga noe ekstra denne gangen. – Det er vanskelig å feste i fullt dagslys, forklarer han, og bærer litt preg av å bare være på jobben.

Les også: Livets absurde ironi

Men bevares, Father John er likevel noe helt for seg selv, og er aldri kjedelig. Sangene hans er fascinerende nok i seg selv, fulle av ironi, sarkasmer, visdomsord og mer eller mindre finstemt poesi. Det går ofte an å høre hva han synger. Noe som ikke er selvsagt på store festivalopptredener. Han begynte med tittelsangen fra «Pure Comedy», som slutter med et destillat av hans livssyn: «I hate to say it/But each other is all we got». Dette er vel også en fin påminnelse på festivaler.

Mr. Misty viste seg fra sin beste side som crooner i «Bored In The USA». Konserten gikk løssluppent mot slutten med store variasjoner, litt fengende poprock i «Real Love Baby», den smektende, men slemme «I Love You Honeybear», og litt real støy i «The Ideal Husband». Helt til slutt sto han nesten alene og sang «Holy Shit», før hans utmerkede seksmannsband kom tilbake og begynte å bråke igjen.

Les også: test: Og vi morer oss til døde

Father John Misty var hovedattraksjonen på den første dagen av Piknik i Parken. På et program som besto av flere kulthelter som ikke overanstrenger seg for å invitere nysgjerrige inn i musikken sin. Det var likevel en behagelig avslappet atmosfære i parken ved Vigeland-museet, der festivalen fortsetter fredag (bl.a. med Solange og Arve Tellefsen) og lørdag (First Aid Kit og Ane Bun), begge dager med billetter igjen.

«Det er vanskelig å feste i fullt dagslys.»