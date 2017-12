Kultur

I et intervju med Rolling Stone magazine uttaler U2–frontmannen at musikk «har blitt veldig jentete», og utdyper: «Det er noen bra ting med det, men hip-hop er det eneste plassen for unge menns sinne for tiden – og det er ikke bra», skriver The Guardian.

Trenger plass til gitarer

Bono uttaler videre at «Da jeg var 16 år, hadde jeg mye sinne i meg. Du trenger å finne en plass for det» Og med det, mener han gitarer.

«Når alt kommer til alt, hva er rock’n roll? Sinne ligger i hjertet av det. Noen store rock’n roll-artister og band tenderer mot å ha det sinnet i seg, og det er grunnen til at the Who var et så stort band. Eller Pearl Jam. Eddie har den aggressiviteten», sier han.

Strømming skaper «feminisert musikk»

Bono mener strømming er en faktor til det han mener er «feminisering av musikk»:

«Akkurat nå er strømming basert på en reklame-modell. Og den er veldig, veldig ung, og den er veldig, veldig pop. Den domineres av spille-frekvens, men det er ikke en måling av omfanget til en artist. Er du en tenåring og du hører på hva som helst som dominerer popscenen, lytter du sannsynligvis til disse 100 ganger om dagen. Det er tenårings-forelskelse, men i om et års tid, vil du ikke bry deg om det lenger.»

Reklame-basert strømmemodell

Ifølge artisten er det strømmemodellen som er skyld i at musikk har blitt mer «jentete», uten at hans valg av adjektiv utdypes.

«Når du beveger deg fra en reklame-basert modell til en abonnement-modell, skjer det morsomme ting. Da er artisten som vil få deg til å abonnere faktisk mer verdifull. Artister som har en slags forbindelse til deg og ditt liv, det er de som sørger for at du betaler for et abonnement på en strømme-kanal», mener artisten.

Sangeren mener også at strømming har gjort at bandet hans har endret sin tilnærming til musikk:

«Vi er tilbake på 50-tallet nå, hvor fokuset ligger mer på enkeltlåter, heller enn album. U2 lager album, så hvordan overlever vi? Ved å gjøre låtene bedre.»