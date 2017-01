Lyset etter dagen derpå

Kultur

Roman

Jay McInerney

«Bright Precious Days»

Alfred A. Knopf

Lenge har Amerika vært synonymt med fremskritt og progresjon, mulighetenes land, spesielt etter at Barack Obama ble valgt som president i 2008. Etter årets presidentvalg er det mange som vil hevde at dette nå reverseres. Vi befinner oss i en brytningstid, men under helt andre forutsetninger enn i 2008. «Yes we can» er erstattet med en økende polarisering og høyrepopulistiske krefter. Hvordan gikk det til at USA ble et så splittet land, og hvordan kan det ha seg at en by som New York på ingen måte er representativ for tankegodset som ellers brer om seg i landet?

Ser vi derimot til den amerikanske forfatteren Jay McInerney, og hans New York-triologi, blir det tydelig at til tross for den optimismen som regjerte etter at Obama vant valget for første gang, er New York unik i en amerikansk sammenheng. Forfatteren var neppe klar over, da den siste boken utkom i fjor sommer, at fjorårets presidentvalg bare ville forsterke den satiriske lupen han legger over byen. Dette var ikke første gangen han skrev en satire om New York, men for å forstå McInerneys forhold til byen må vi samtidig ta noen skritt tilbake i tid.

Året er 1984. Den litterære scenen i Amerika overrumples av en ung, fremadstormende forfatter ved navn Jay McInerney. Debutromanen hans «Bright Lights, Big City», utelukkende fortalt i andre person, handler om en ung mann som på dagtid jobber som «fact-checker» i The New Yorker, mens han på kveldstid tråler byens hippeste klubber, høy på «boliviansk marsjpulver» og utallige coctails. Boken fanget noe av den umiddelbarheten som preger New York. Den var morsom, levende fortalt med en original stil, om en ung manns noe haltende syn på ansvar og myndighet. McInerney gjenga tidsånden og ble en litterær sensasjon over natten.

De påfølgende årene blir to lignede bøker utgitt; Bret Easton Ellis debutroman «Less Than Zero», og Tama Janovitz novellesamling, «Slaves of New York». McInerney, Ellis og Janovitz er tre av de mest sentrale forfatterne i det som senere blir referert til som «the literary Brat Pack». Appetitten på unge, vakre forfattere som skriver om desillusjonerte romanpersoner, med sansen for illegale stoffer, synes å være umettelig. Amerikansk skjønnlitteratur har aldri vært mer sexy.

Men som i en hvilken som helst roman skrevet av en de tre forfatterne, kommer dagen derpå. Janovitz har ikke utgitt et skjønnlitterært verk på åtte år. Memoarene hennes ble riktig nok utgitt i august 2016, og selv om hun blir omtalt som et ikon når det gjelder litterær suksess har hun for lengst forlatt New York, og må vel mer enn noe annet regnes som en forfatter som først og fremst virket og fanget tidsånden på 80-tallet. Også for Ellis tok festen i New York slutt. Han flyttet tilbake til Los Angeles, hvor han etter utgivelsen av sin siste roman «Imperial Bedrooms» (2010) primært har arbeidet med film. Men McInerney ble værende. Og har fortsatt å utgi romaner helt frem til i dag.

Den siste boken hans, «Bright Precious Days», ble utgitt tidligere i høst til strålende kritikker i Amerika, blant annet ytret anmelderen i The New York Times at hun måtte ha flere bøker om Russell og Corrinne Calloway, bokens to hovedpersoner.

Dette tilsynelatende perfekte paret, han forlagsredaktør, hun megler på Wall Street, møter vi for første gang i boken «Brightness Falls», som utspiller seg i New York på slutten av 80-tallet. Men til tross for det som synes å være et perfekt ytre tar det ikke lang tid før fasaden slår sprekker, noe tittelen indikerer. Den er en allusjon til James Tiptree, Jr. sin roman «Brightness Falls from the Sky», hvor ordet «brightness» er en eufemisme for ødeleggelse. For ødeleggelsen kommer, også for Russell og Corrinne, i form av blant annet bulemi, heroin, rusavvending, AIDS, utroskap og spontanabortering, som bare er noen av tematikkene McInerney dveler ved.

Vi har med andre ord med en handlingsmettet fortelling å gjøre, hvor alt kan skje. Og på samme måte som i en såpeopera bidrar disse mange lagene av dramatikk til å skyve historien videre, side for side. Språklig sett er det likevel mye som skiller romanen fra den ordinære såpeoperasjangeren. McInerney har et presist øye for detaljer, og gjennom en rekke sirlige observasjoner, den raske gleden, og den påfølgende tomheten som følger etter innkjøp av luksusartikler, den hete sommeren som inntar byen like plutselig som en ungdomsgjeng viser seg på et gatehjørne, eller tomrommet som skildres mellom Russell og Corrine etter den første spontanaborten hvor språket ikke lenger strekker til, løfter han personene og omgivelsene de befinner seg i, opp og frem fra boksidene på en levende og troverdig måte.

På samme tid som vi ler av det karikerte miljøet bestående av unge, ambisiøse mennesker, som bare har ett mål her i verden, komme seg opp og frem, og realisere seg selv, føler vi også sympati for dem, mens de hele tiden kjemper for å tilføre tilværelsen mening.

En kamp som blant annet fører til at Russell inngår en allianse med den skrupuløse forretningsmannen Bernie Melman, kjent for å utføre såkalte «hostile takeovers», det vil si å overta et selskap hvor ledelsen ikke ønsker det. I dette tilfellet dreier det seg om Russells arbeidsplass, det prestisjefylte forlaget Corbin, Dern & Company. Russell opplever at jobben hans henger i en tynn tråd og ser ingen annen utvei enn å igangsette oppkjøpet av forlaget. Ikke bare gir disse planene oss et innblikk i en verden hvor alt styres av penger, og bare du har nok kan du skaffe deg hva det skulle være, men det sier også noe om dagens forlagsbransje, og kanskje særlig i Amerika. I dag styres den så å si utelukkende av enorme konglomerater, som har gjort akkurat som Russell, gått over hodene til ledelsen av mindre forlag, for så å foreta en sammenslåing, med en ny grunntanke, å tjene penger.

Russell sine ambisjoner når det gjelder forlaget han forsøker å overta, er naturligvis langt mer idealistiske, han handler på vegne av den gode litteraturen, og hadde det bare ikke vært for at aksjemarkedene over hele verden krasjet, mandag 19. oktober, 1987, ville han kommet unna med overtagelsen av selskapet. Men selv om dette først og fremst er ment som en satire, hvor McInerney ettertrykkelig hamrer inn at de økonomiske mulighetene som utspilte seg på 80-tallet bare var et luftslott, er det både besynderlig og ubehagelig å lese boken i dag. Det er ikke veldig mange år siden den siste finanskrisen, ei heller siden boligboblen i Amerika som for eksempel resulterte i at banken Lehman Brothers gikk konkurs.

På mange måter gjør dette McInerneys satire fullkommen, og høyst aktuell. Vi lærer aldri av våre feil, men gjentar dem, gang på gang, generasjon etter generasjon. Og altfor ofte er det de svakeste i samfunnet som må unngjelde. Typer som Bernie Melman derimot, slipper alltid unna. Men dersom bok nummer en fremdeles oppleves som relevant for den tiden vi lever i, til tross for at den ble utgitt for snart 25 år siden, kjennes handlingen i oppfølgeren, «The Good Life» (2006), langt mer trykkende og presserende, grunnet eskaleringen i terrorangrep over hele verden.

Russell og Corrine kom seg gjennom problemene de slet med i første bok, og befinner seg på begynnelsen av 00-tallet, nærmere bestemt september, 2001. De har fått barn, et tvillingpar, og det er Corrine sin søster som har fungert som surrogatmor. Dette skaper naturligvis en ny kime til konflikt, en konflikt som utspiller seg i skyggen av terrorangrepet 11. september. Etter at World Trade Center faller er New York i sjokk, og alle forsøker å gjøre sitt for å hjelpe. Det gjelder også for Corrine, som oftere og oftere befinner seg i det provisoriske suppekjøkkenet satt opp i ruinene av bygningene som ikke lenger er. Det er i disse ruinene hun møter den forhenværende forretningsmannen Luke. De to innleder et forhold som utgjør størsteparten av bok 2. På samme tid som disse to menneskene lærer hverandre å kjenne, forsøker livet på Manhattan å gli tilbake til hva det en gang var, mens Corrine og ektemannen bare glir lengre og lengre fra hverandre. Dette skyldes ikke bare at begge står midt oppi den såkalte «førti års krisa», eller at leiligheten deres er for liten for fire personer, men også på et emosjonelt plan har det oppstått dype rifter hos Callowayene. Russell har innledet en ny affære, og hans fraværenhet og konstante dårlige samvittighet, bidrar bare til å skyve Corrinne nærmere Luke.

Det er en sår og intens historie om personlige konflikter i skyggen av en nasjonal tragedie. Livet som er nødt til å gå videre, og hvorvidt det lar seg gjøre å leve akkurat som før? Dessuten, hvor langt er man villig til å gå, og hva er man villig til å ofre for en sjanse til å være sammen med den man elsker når man på den mest brutale og voldsomme måten tenkelig stilles overfor egen sårbarhet og forgjengelighet?

I den så langt siste boken om Russell og Corrine, «Bright, Precious Days» (2016) er vi enda tettere på vår egen samtid. Det er like før presidentvalget i 2008, mellom John McCain og Barack Obama i tillegg til at sammenbruddet på Wall Street er like rundt hjørnet, noe vi fremdeles kjenner ringvirkningene av i dag.

Der hvor bokens hovedpersoner var i slutten av tjue-årene i den første boken, i 40-årene i den neste, befinner de seg nå i 50-årene, holder fortsatt sammen, og forsøker som best de kan å leve videre i et samliv til tross for den andres utenomekteskapelige eskapader. I løpet av årene som har gått, har Corrine skrevet et teaterstykke som ikke etterlot seg et nevneverdig avtrykk, og hun vier nå tiden sin til humanitært arbeid, mens Russell driver sitt eget forlag. De forsøker fortsatt å leve det bohemske livet, men byen rundt dem er i stadig forandring. Downtown Manhatten er ikke lenger hva det en gang var. På toppen av det hele begynner gamle spøkelser å dukke opp, og det er bare et spørsmål om tid før tilværelsen for alvor slår sprekker.

Har livet, som begge to drømte og håpet på, løpt fra Callowayene? Eller lar det seg gjøre å stake ut en ny kurs med nye drømmer og aspirasjoner, slik man gjorde den gangen man var ung med all verdens muligheter foran seg? Dette er bare noen av spørsmålene McInerney dveler ved, i tillegg til å holde fast ved sitt satirisk blikk på den amerikanske forlagsbransjen. Russell innleder et tett vennskap til en av sine nye, unge og fremadstormende forfattere, et vennskap som skal vise seg å ikke være verdt mer enn en kontrakt med et større forlag.

Og det er tydelig at forfatteren ironiser over den unge og plagede forfattermyten, i tillegg til å harselere med betydningen av selvbiografisk litteratur, samt betydningen av redaktørens rolle og hvor stor innflytelse han kan ha over en tekst. Hva vil for eksempel skje dersom offentligheten får vite hvor mye av Russell som befinner seg i de fengende tekstene til hans nye litterære protesje?

Som om ikke Russell allerede har nok å stri med forsøker han samtidig å gå nye veier for å tjene penger for forlaget ved å kjøpe rettighetene til en bok som ikke nødvendigvis er hva den utgir seg for å være. Russells dømmekraft settes på prøve, og grådigheten som preget 80-tallet har på ingen måte forlatt byen, det er det bare kunstnerne og småbarnsfamiliene som har gjort.

Av de tre bøkene er det likevel de to første som står seg sterkest. I den siste boken har det ikke lykkes forfatteren å utvikle formen og innholdet i særlig grad, noe som for eksempel gjenspeiles i persongalleriet utover hovedpersonene. I og med at så mange av de samme menneskene dukker opp i bøkene, ville det vært naturlig å spore en form for utvikling siden første gangen vi møtte dem. Men fordi dette er noe som uteblir i «Bright, Precious Days», fremstår de mer enn tidligere, som flatere og uten den samme dybden hovedpersonene besitter.

Videre kan det også bemerkes at McInerneys nærmest stoiske tro på ekteskapet til tross for alle utfordringer og påkjennelser, ikke nødvendigvis er fullt så realistisk i en tid hvor det å skille seg omtrent er like vanlig som det å gifte seg. Kanskje er dette et uttrykk for en amerikansk konservatisme som ikke helt klarer å gi slipp på betydningen av den ekteskapelige institusjonen. På den andre siden kan det også være et uttrykk for en lengsel hos forfatteren selv. Han har tross alt tre havarerte ekteskap bak seg. For det er bemerkelsesverdig at Callowayene, til tross for alt de har påført hverandre av vonde og sårende handlinger fremdeles holder sammen, også etter at bok 3 er avsluttet.

Men kanskje er det også her vi finner det disse tre bøkene egentlig ønsker å formidle, nemlig betydningen av tosomhet, betydningen av å elske et annet menneske, og gjennom kjærligheten finne det som gjør oss lykkelige. Selv har forfatteren uttalt at han tror personene han skriver om, bestandig søker lyset, samt at alle personene hans tiltrekkes av Manhattan som møllen tiltrekkes av flammen.

Og selv om det er flere svakheter ved den så langt siste boken om Russell og Corrine, veier de positive kvalitetene likevel tyngst. McInerney skriver om det øvre sjiktet av samfunnet, men det gjør han til gjengjeld på en morsom og parodisk måte, ikke uten sympati for menneskene han beskriver og relasjonene dem i mellom. Bøkene er samtidig en fascinerende skildring av byen New York, som i løpet av de siste 30 årene har gjennomgått kolossale forandringer. Manhattan er fremdeles et knutepunkt for kunst, kultur, og litteratur, men det er ikke lenger en by hvor kunstnerne bor. De har for lengst blitt presset ut til andre, billigere bydeler og er fremdeles på vandring. Denne forvandlingen har forfatteren klart å gjengi på måte som gir Calloway-trilogien et verdifullt og fengslende sus.