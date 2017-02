Kor på vei mot Grammyprisen

Kultur

Grammy er verdens største musikkpris, og Uranienborg Vokalensemble kommer i eksklusivt selskap i Staples Center i Los Angeles neste søndag. Beyoncé er nominert til ni priser, og blant dem som skal opptre under den store seremonien er Adele, Metallica og Bruno Mars. Koret som er nominert for albumet «Himmelrand» teller 26 medlemmer i sin fulle bredde, men opptrer også i mindre format. Slik er de i stand til å synge som oktett under gudstjenesten i Uranienborg Kirke 12. februar, samme dag som sju medlemmer er i Los Angeles på Grammy-showet.

God dynamikk

Vokalensemblet ble startet da Elisabeth Holte ble ansatt som kantor i Uranienborg Menighet i 2002. – Jeg ville ha mitt eget instrument, sier hun.

– Det fascinerende med kor er at det er menneskets stemme som er instrumentet. Det handler om dynamikken mellom sangerne som synger sammen, mellom sangerne og dirigenten. Vi vet hvor vi skal musikalsk, og hva vi ønsker å formidle. Jeg har sunget i kor selv, og i forholdet til dirigenten er det mye å hente hvis alle er i en større symbiose, sier Elisabeth Holte. Hun framhver også organisten Inger-Lise Ulsruds betydning for resultatet.

– Kjære vene. Og så for ei salmeplate, utbrøt Elisabeth Holte da Dagsavisen overbrakte nyheten om Grammy-nominasjonen i desember. For ikke bare er et norsk kor Grammy-nominert. Det er salmer fra 2013-utgaven av Salmeboka som er nominert til verdens største musikkpris. På «Himmelrand» presenteres både eldre salmer, og tre bestilte, nyskrevne arrangementer av komponistene Marianne Reidarsdatter Eriksen, Ola Gjeilo og Ørjan Matre.

– Vi synger mye i kirken, og er blitt kjent med så mange fine salmer og flotte salmearrangementer. Så mange at det var vanskelig å velge. Vi har lyst til å lage en til, sier dirigenten, som likevel ikke har bestemt seg for hva som blir korets neste innspilling.

Politisk undertone

Elisabeth Holte legger også vekt på innholdet i salmene som er valgt ut.

– Vi har tenkt på hva tekstene sier oss. Salmer som «Kvar er du gud? Kvar finn vi deg», og «Gud, la vårt hovmod briste», de går inn i tiden vi lever i, med spørsmål om hvorfor det skjer så mye vondt, med omtanke for dem som er på flukt.

– De har et politisk element også?

– Vi kan vel egentlig si det.

Ikke bare et norsk kor Grammy-nominert, ikke bare er norske salmer Grammy-nominert, nå er faktisk «Ja vi elsker dette landet» også Grammy-nominert?

– Den har vi tatt med fordi vi har et vennskapskor fra København som heter Kammerkoret Camerata. Vi besøker hverandre jevnlig, og da de kom hit på 17. mai for tre år siden hadde de med seg et nytt arrangement av «Ja vi elsker» som gave til oss. De var litt nervøse på forhånd, de var redde for at dette kanskje var helligbrøde, men tårene trillet hos meg.

Høy standard

«CDen understreker at standarden på norsk korsang er imponerende», skrev Kjell Hillveg her i Dagsavisen om forgjengeren «SONGS» i 2013. Denne standarden er godt dokumentert i Grammy-sammenheng flere ganger, først da Øystein Fevang og Ensemble 96 ble nominert til samme pris for «Immortal Nystedt» i 2006.

– Jeg føler meg litt inhabil, men det er kanskje noe med det de i Europa kaller den nordiske korklangen, sier Holte om den omtalte norske standarden.

I klassen for beste korframføringer konkurrerer Uranienborg Vokalensemble med en annen utgivelse med sterk norsk tilknytning, «Glagolitic Mass», som er spilt inn med Bergens Filharmoniske orkester, Bergen Katedralkor, Choir Of Collegium Musicum & Edvard Grieg-koret, med nominasjoner til dirigenten Edward Gardner og korleder Håkon Matti Skrede.

«Himmelrand» er produsert av Morten Lindberg, og gitt ut på plateselskapet 2L, som er blitt grossister i Grammy-nominasjoner. I klassen for beste kammermusikk er albumet «Reflections» med Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & TrondheimSolistene ført opp. For den samme plata er også Lindberg nominert for «best engineered classical album», og beste surroundlyd. I sistnevnte klasse har Lindberg også fått med Maja S.K. Ratkjes «And Sing ...»