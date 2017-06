"Kongens nei" tar storeslem på Amandas nominasjonsliste

Kultur

Onsdag ble de gjeve nominasjonene offentliggjort på Filmens hus i Oslo, og her ble det kjent at Anders Baasmo Christiansen er nominert til både beste skuespiller og beste mannlige birolle for innsatsen i henholdsvis "Hoggeren" og "Kongens nei".

Også filmen som gir ham birollenominasjon, "Kongens nei", er – ikke overraskende – en gjenganger på nominasjonslisten.

Den kan blant annet vinne pris i klassene beste norske kinofilm, beste regi, beste mannlige skuespiller, beste mannlige birolle, beste filmmanus, beste foto og beste musikk.

Morsomt er det å merke seg at amatørene som Jorunn Myklebust Syversen fikk med seg i filmen "Hoggeren", Bjarne Syversen og Terje Syversen, er nominert i klassen beste mannlige birolle.

Ved siden av "Kongens nei", er "Børning 2" og "Dyrene i Hakkebakkeskogen" nominert i kategorien beste norske kinofilm. (NTB)