Kjøper nyhetsbyrå fra Amedia

Kultur

ANB har over 100 års historie som nyhetsformidler. Gjennom kjøpet av selskapet bidrar LO Media til å styrke arbeidslivsjournalistikken og videreføre nyhetsbyråets stolte tradisjoner.

– ANB er et av landets fremste redaksjonelle miljøer innenfor mange av de samme fagområdene som LO Medias redaksjoner dekker. Vi ser derfor mange muligheter for samarbeid og utvikling med dette kjøpet, sier daglig leder for LO Media, Tore Ryssdalsnes.

Kan levere til flere medier

ANB har hatt som primæroppgave å levere innhold til Amedias lokalaviser. Dette videreføres som tidligere, selv om ANB, inkludert nettstedet siste.no, nå skifter eier. Samtidig gir avtalen mulighet for å levere ANBs innhold til flere medier, noe som kan gi en bredere distribusjon av byråets tjenester.

– Vi er glade for at ANB får et langsiktig og godt eierskap i LO Media, og at vi har fått en avtale som viderefører distribusjon av innhold fra ANB til våre lokalaviser. LO Medias overtakelse bidrar til en videreutvikling av ANB, sier direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt i Amedia, Stig Finslo.

– Trygger arbeidsplassene

ANB fortsetter som eget selskap, eid av LO Media. I første omgang drives selskapet som i dag, men etter hvert skal samarbeid og utvikling skje i fellesskap med LO Medias redaksjonelle miljø. Ansvarlig redaktør Kjell Werner i ANB mener dette er en god løsning:

– Vi er glade for denne avtalen, og mener denne løsningen trygger arbeidsplassene i ANB. Vi ser fram til å fortsette vår satsing på journalistikk innenfor arbeidsliv, samfunn og politikk, men med nye eiere, sier Kjell Werner.

– Spennende for Dagsavisen

Dagsavisen har de senere år jobbet for å bygge et nytt A-pressen basert på flere aviser og nettsteder. Det siste året har avisa samarbeidet tett med LO Media, som også har fått plass i avisas stiftelse.

– Dette er spennende også for Dagsavisen. Vi ser fram til å finne ut hvilke muligheter dette kan gi i samarbeidet vi allerede har etablert med LO Media. Kommentarjournalistikken er vesentlig både for ANB og Dagsavisen. Fram til i fjor var vi for øvrig deleier i ANB, og vi har historisk vært den største bidragsyteren inn i nettverket. Jeg kjenner ANB som en solid leverandør av kommentarer og arbeidslivsjournalistikk med samme verdigrunnlag som både Dagsavisen og LO Media, sier Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisen.

Mediehuset Dagsavisen er også på eierjakt.

– Prosessen går i henhold til planen, men det er for tidlig å konkludere. Jeg er positiv, og har tro på at vi skal komme ut av dette med større muligheter til å lykkes med å bygge en digital portal og enda flere papirutgaver basert på vår driftsmodell. Vi har imidlertid ingen nyheter å komme med i denne sammenheng, men jobber kontinuerlig med både eierspørsmål og nye redaksjonelle produkter. Forhåpentlig er det ikke lenge før vi kan presentere flere utvidelser av Dagsavisen-familien, uttaler Lysholm.