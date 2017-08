– Jeg måtte bare gjøre denne filmen

Kultur

HAUGESUND (Dagsavisen): Selv om navnet Eili Harboe ikke er direkte velkjent ennå, så er hun langt fra noen fersking. Hun har allerede spilt både i «Kompani Orheim», i «Kyss meg for faen i helvete», «Bølgen» og «Doktor Proktors tidsbadekar». Senere i høst blir hun å se i «Askeladden – i Dovregubbens hall». Senere i høst er de internasjonale filmfestivalene i Toronto og New York klare for Eili og «Thelma», som søndag åpnet Den norske filmfestivalen i Haugesund, som selve svenneprøven. Thelma er en rolle der Harboe må dykke dypt inn i det plagede sinnet til tittelkarakteren. Hva det egentlig er som plager henne, det forblir gåtefullt helt fram til slutten av filmen.

Denne nedstigningen i et emosjonelt mørke ble uimotståelig for Eili Harboe.

Utfordrende

– Da jeg leste manuset første gang tenkte jeg at det var noe av det beste jeg noensinne hadde lest, at jeg «måtte» gjøre filmen, men jeg så også at det ville bli utfordrende, at tilnærmingen måtte bli både følelsesmessig og fysisk, at historien var lagt til en realistisk virkelighet samtidig som den også utvikler seg mot noe overnaturlig, sier Eili Harboe til Dagsavisen.

«Thelma» er som tittelen antyder en film bygget rundt hovedkarakteren, så Eili Harboe er med i de aller fleste av filmens scener. «Thelma» er for øvrig solgt til 50 land medregnet de avtalene man regner med at vil bli undertegnet under den kommende filmfestivalen i Toronto. Det er et uvanlig høyt antall allerede før norsk premiere. Filmen skal ut i de fleste europeiske land, samt til Japan og USA. Avtalen på det amerikanske markedet er ekstra lukrativ, samtidig som filmen i seg selv innebærer et taktskift også for regissøren Joachim Trier. Han er kjent for realistiske drama som «Oslo 31. August» og «Louder Than Bombs». I «Thelma» starter det hele i et realistisk univers, men nærmer seg etter hvert skrekkfilmen.

– Jeg hadde en fantastisk prosess med Joachim Trier. Han gjør deg trygg som skuespiller og så hører han samtidig på forslag, Det er en dialogprosess.

Akkurat som Thelma i filmen har Eili Harboe flyttet fra Stavanger-området og til Oslo, der hun nå studerer på Blindern, akkurat som karakteren.

Pianolærerinnen

I motsetning til henne så kommer jeg fra det urbane Stavanger. Likevel kan jeg kjenne meg igjen i den usikkerheten man føler ved å etablere seg i et helt nytt miljø, sier Eili Harboe til Dagsavisen.

De mer bokstav-kristne miljøene som skildres i filmen, og som danner noe av bakgrunnshistorien, de har Eili kun kjennskap til av omtale.

– Var det noen filmer du lot deg inspirere av mens du jobbet med «Thelma»?

– Regissør Joachim Trier foreslo at jeg burde se «Pianolærerinnen» med Isabelle Huppert under forberedelsene, og det gjorde jeg. For en fantastisk skuespiller.

– Det vil kanskje også dukke opp paralleller til «Black Swan» med Natalie Portman når anmeldelsene kommer etter Haugesund-åpningen?

– Det er også et stort kompliment, for det er en veldig bra film, men jeg ser egentlig på de to filmene som ganske forskjellige. Jeg tolker det som at det er undertrykte følelser som skaper Thelmas problemer, mens «Black Swan»-karakteren i større grad har en diagnose, mener Eili Harboe.

Utover høsten venter to av Nord-Amerikas største filmfestivaler, men det venter også hverdager som kunsthistoriestudent på Blindern.

– Det er ikke det at jeg ikke satser på skuespillerkarriere, for det tenker jeg virkelig at jeg gjør. Grunnen til at jeg tar kunsthistorie er mest det at jeg hater å vente på tilbud, det føles ikke produktivt. Jeg går på auditions og jeg krysser fingrene, men samtidig tror jeg også at det å studere kunsthistorie kan være en erfaring som styrker meg og gjør meg mer komplett som menneske, mener Eili Harboe.

Ærgjerrig

Det mest trolige er at hun slipper å vente på tilbud utover høsten, noe regissør Joachim Trier er helt enig i.

– Jeg har aldri sett en skuespiller være så ærgjerrig etter å erobre en rolle som det jeg så hos Eili, sier Trier, som tidligere har jobbet med blant andre Isabelle Huppert og Jesse Eisenberg.

– Jeg visste hun var god, men vi prøvde uansett ca hundre kandidater. Det avgjørende ble en prøvespilling hun gjorde mot Anders Danielsen Lie. Etter den prøvespillingen bare så vi på hverandre og visste at hun var den riktige.

– Hun studerer kunsthistorie også nå men det er vel ikke akkurat fordi hun trenger en backup?

– Nei, hun gjør det fordi hun er både smart og vitebegjærlig, men hun kommer til å få mange tilbud framover.