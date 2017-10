– Jeg elsket å filme i Norge

Kultur

LONDON (Dagsavisen): – Det som virkelig grep meg i Oslo var Schrøder. Restauranten er med i bøkene og er utrolig viktig for Harry Hole. Scenene vi spilte inn på Schrøder representerer de sjeldne øyeblikkene for en skuespiller når man faktisk får mulighet til å filme på et virkelig sted, sier Michael Fassbender om den kjente Oslo-restauranten som er Harry Holes faste vannhull, en brunbarket institusjon kjent langt utenfor byens og landets grenser ikke minst takket være Jo Nesbøs krimbøker.

Nå skal den bli enda mer kjent. Denne uka fikk internasjonal presse for første gang se «Snømannen» og møte regissør og hovedrolleinnehavere i London. Filmen er basert på Nesbøs internasjonale bestselger med Michael Fassbender i rollen som politietterforsker Harry Hole i en intens jakt på en seriemorder. I flere uker var filmteamet i Oslo, med avstikkere til Bergen og Rjukan for nøkkelscener, under dels strengt hemmelighold. Nå er det klart at filmen viser Norge som et postkort vinterstid, med slående bilder fra et snødekt land og et Oslo som får maksimal uttelling gjennom store scener skutt i og ved Vigelandsparken, Rådhuset, Barcode, Uranienborg, Holmenkollen Park hotell, Grünerløkka (Blå) og i flere boligstrøk. Også scenene fra Ulriken i Bergen, Atlanterhavsveien og fjord og fjell brukes for hva det er verdt.

Schrøder

– Hvorfor er Schrøder så spesiell?

– Vanligvis ville man bygget et sted som Schrøder i studio. Og det var stort å sitte der fordi du vet at det er på Schrøder Jo Nesbø selv har sittet og skrevet mange av Harry Hole-bøkene. Det er virkelig en aha-opplevelse når det går opp for deg at du er på stedet der hele dette universet ble født, sier Fassbender til Dagsavisen.

Skuespilleren kjent fra «Shame», «Prometheus», «Alien: Covenant», «Steve Jobs» og «X-Men»-filmene står i bresjen for et internasjonalt skuespillerensemble, der Charlotte Gainsbourg spiller Holes ekskjæreste Rakel og Rebecca Ferguson den ferske etterforskeren Katrine Bratt. Mindre roller bekles av stjerner som Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Toby Jones og «Broen»s Sofia Helin, mens Jakob Oftebro er eneste norske skuespiller i en dialogrolle, som Holes kollega Magnus Skarre.

– Jeg elsket å spille inn film i Norge, og jeg elsket tro det eller ei det kalde været. Det var ille da vi filmet «Macbeth», men «Snømannen» var egentlig mye mer brutalt enn noe annet jeg har vært med på, «Macbeth» inkludert. Men Kulda i Norge er knusktørr og klar og det gjorde at jeg elsket å være ute. Også utenfor filmsettet var byen fantastisk og forfriskende. Og jeg fikk for første gang i livet stått på ski, legger Fassbender til.

Det gikk neppe like fort på ski som det gjør på banene der han bruker nesten all sin fritid på å kjøre Ferrari-race, om han da ikke surfer i Sør-Afrika. Han har gjort mye av begge delene siden han etter innspillingen av «Snømannen» og kommende «X-Men: Dark Phoenix» tok et friår fra å være skuespiller.

Sosialt utstøtt

Han visste hvem Jo Nesbø var, men hadde ikke lest bøkene om Harry Hole da han fikk rollen i «Snømannen», som først skulle filmes av Martin Scorsese men som så ble overlatt til «Muldvarpen»-regissør Tomas Alfredson.

– Da leste jeg alle bøkene unntatt «Snømannen» fordi jeg ville vite hvor Harry kom fra og hvor han gikk videre, men også fordi jeg visste at Tomas Alfredson ville endre plottet og gjøre sin egen greie. Jeg liker Harry fordi han stoler på sin egen hjerne og ikke på nevene. Han er ingen actionhelt og sannsynligvis vil han havne nederst i et basketak. Jeg liker også at han er en sosialt utstøtt. Jo Nesbø har virkelig gjort en glimrende jobb med denne figuren, jeg kan se for meg harry som et virkelig menneske.

– Du møtte Jo Nesbø under innspillingen.

– Ja, han tok meg med til en klatrevegg i Oslo hvor vi klatret sammen en stund, og vi gikk rundt i Oslo, tok en matbit og hang sammen ute en stund. Han besøkte også settet, og er så vidt med i filmen om enn helt ugjenkjennelig. Hvis han overlevde klippebordet, vel å merke, sier Fassbender.

Respekt for fansen

Fassbender møtte regissør Tomas Alfredson allerede i 2010, da på grunn av «Muldvarpen», en film Fassbender måtte takke nei til på grunn av «X-Men». Med Jo Nesbø-filmatiseringen falt brikkene imidlertid på plass, og Fassbender er klar over at det ligger store forventninger til rollen.

– Det vil alltid være en fanbase med ulike forventninger, som når jeg spiller Magneto eller Steve Jobs. Med etablerte figurer er du nødt til å utvise både respekt og en sunn porsjon respektløshet, det er den måten du gir deg selv frihet på. Det handler i bunn og grunn om å gjøre hjemmeleksen. Det er så mye informasjon i bøkene om hvem Harry Hole er, og i tillegg har Tomas sin visjon, sier Fassbender, og forteller at Anderson øver inn de enkelte scenene og gjennomgår alt på forhånd før de setter i gang med selve filmingen.

– Som er det motsatte av hvordan jeg foretrekker å jobbe, sier Fassbender.

– Jeg vil filme umiddelbart, uten å terpe i forkant, men denne gangen fungerte det. Og jeg jobber alltid slik regissørene ønsker at jeg skal jobbe, en film er deres visjon og deres arbeidsområde.

Ikke veik

Fassbender mener han i filmen vektlegger at Harry Hole føler et stort ansvar for Rakel og Oleg, uten at han alltid holder det han lover.

– Og det er han klar over. Harry er selvopptatt, som når han faller av vannvogna og begynner å drikke eller når han blir helt oppslukt av arbeidet sitt. Jeg tror han sliter med å finne balansen fordi det er så mye som foregår inni han. Han drikker seg nummen for å dempe det som rir han. Harry vet hva slags type mann han er. Han er ikke en veiking, sier Fassbender.

Grunnen til at mange av rollene hans er så intense er at han velger dem på bakgrunn av magefølelse, hvem regissøren er og hvorvidt han har gjort noe lignende før. Han påpeker at Harry er veldig forskjellig fra en rolle som Steve Jobs, som igjen er veldig forskjellig fra Brandon i «Shame» og Bobby Sands i «Hunger». For ikke snakke om Magneto i «X-Men».

– De er alle forskjellige, jeg må føle at jeg lærer noe og det må være en risiko involvert, sier Fassbender, og legger til at kritikkene ikke spiller så stor rolle som hva publikum mener.

– Jeg vil at de filmene jeg velger skal gjøre det bra, og det går selvsagt inn på meg om de ikke gjør det. Samtidig er jeg oppriktig med meg selv. Om jeg liker noe og kritikerne ikke gjør det, så skifter jeg ikke mening. Jeg har min egen målestokk som jeg holder meg til når det gjelder å vurdere hvorvidt det jeg gjør er godt nok eller ikke.