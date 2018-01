Kultur

Av Linus Røvik Hauge

Han mener Johansen, som døde 1. januar, bidro til å fornye journalistikken ved å møte folk på deres egne arenaer.

– Han var en folkeopplyser i ordets beste forstand, han var en markant journalist og forteller. For NRK betydde han mye siden han var så opptatt av å nå fram til hele folket. Han var ikke en elitist i det hele tatt, sier Eriksen til NTB.

Kringkastingssjefen sier at det Johansen kanskje huskes aller best for, er hans evne til å dukke opp på de utroligste steder for å formidle kultur, historier og nyheter.

– Han tok med seg journalistikken over på helt nye arenaer. Der analysene alltid ble formidlet fra studioer av folk med slips, var han i barer, på strendene og i sykehuskorridorene og snakket med folk, ikke bare til dem, sier Eriksen.

Formidlingslyst

Journalisten og forfatteren ble lagt inn på sykehus fredag i romjulen, og døde med familien rundt seg 1. januar, 83 år gammel.

Han startet sin karriere som frilansjournalist i Porsgrunns Dagblad helt tilbake i 1949 og hadde siden en langvarig mediekarriere, blant annet som utenrikssjef i Dagsrevyen, redaktør i Dagbladet og utenrikskorrespondent i Washington, Moskva og Berlin. Hans siste jobb for NRK var i utenriksavdelingen rundt år 2000.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland trekker fram Johansens formidlingslyst.

– Jahn Otto Johansen ga oss som journalist og forfatter et rikt innblikk i vår verden med sin formidlingslyst, sine ord og meninger. Bøkene og minnene vil leve videre, skriver Helleland på Twitter.

– En av de viktigste

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle nøler ikke med å kalle Johansen en våre aller viktigste journalister.

– Jahn Otto Johansen var en av det 20. århundrets viktigste norske journalister. Som forteller og livsnyter var han i mer enn fem tiår intenst til stede for sitt publikum, skriver Stanghelle i Aftenposten tirsdag.

Han sier Johansen tenkte raskt, skrev nesten like raskt, men levde enda raskere.

– Slik blir det mye tid igjen å bruke. Jahn Otto Johansen brukte den til et liv for og i mediene. Hans TV- og radio-innslag er talløse. Bokproduksjonen er like vidtfavnende som enorm. Avisartiklene kan telles i tusentalls. Foredragene også.

– «Du skal ikke kjede dine omgivelser,» var det ellevte bud Jahn Otto Johansen selv formulerte som et tillegg til de bibelske. Og mens han kunne ha et liberalt forhold til flere av de ti første – ja, så var han tro mot dette, skriver Stanghelle.

Gått ut av tiden

Sjefredaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa minnes Jahn Otto Johansen på følgende måte:

– Han var en liberal levemann og en markant kommentator. Nå er Jahn Otto Johansens penn lagt ned, skriver Mellingen på Twitter.

Johansen ga ut sin siste bok i fjor høst, «Marie og hennes elsker – jakten på mitt opphav».

I NRK ble beskjeden om Johansens bortgang tatt imot med stor sorg.

– Han var en mann som gjorde oss andre klokere og en bauta innenfor journalistikken. Kondolerer til familien, skriver NRKs Ingvill Bryn Rambøl på Twitter.

«En kunnskapsrik og dyktig kollega er gått ut av tiden,» skriver hans tidligere kollega Jon Gelius skriver på Twitter. (NTB)