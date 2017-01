Iransk Oscar-vinner må holde seg hjemme

Kultur

Av: NTB og Marie De Rosa

President Donald Trump innførte fredag innreiseforbud for flyktninger, samt statsborgere fra sju land, blant dem Farhadis hjemland Iran.

Farhadi, som vant Oscar for beste fremmedspråklige film med «Nader og Simin – et brudd» i 2012, ser derfor ingen grunn til å forsøke å slippe inn i USA for å delta under årets Oscar-utdeling 26. februar, skriver The New York Times.

– Jeg beklager å måtte meddele at jeg har besluttet å ikke være til stede under Oscar-gallaen sammen med mine kamerater i filmverdenen, heter det i en kunngjøring fra Farhadi.

Den iranske regissøren understreker at det ikke er snakk om noen boikott fra hans side, men at beslutningen er en følge av at Trump nå nekter iranere som ham selv adgang til landet. Han understreker også at mange filmskapere i USA er motstandere av «den fanatismen og ekstremismen som nå finner sted».

Farhadi har vunnet en rekke internasjonale priser for sine filmer og er i år nominert til Oscar for «The Salesmen».

En rekke artister, skuespillere og forfattere både i og utenfor USA har de siste dagene markert sin motstand mot Trumps innereiseforbud, ifølge nettstedet Jezebel.

Den britiske forfatteren J.K. Rowling skriver på Twitter at forbudet minner om historier fra politiske fanger i diktaturer den tiden hun jobbet for Amnesty International på 1980-tallet.

Skuespiller Ewan McGregor skriver at han «tenker på alle de syriske familiene jeg møtte i Irak sist år i de desperate flyktningleirene og hvor håpløst det føltes. Så mye verre nå», mens artisten Lily Allen oppfordrer sine britiske medborgere til å signere en underskriftskampanje for å nekte USAs president Donald Trump å besøke Storbritannia. Hittil har nærmere 700.000 personer skrevet under.

Den britiske regjeringen er pålagt å svare på krav som samler over 10.000 underskrifter, mens parlamentet må vurdere å holde debatt om forslag som samler over 100.000 underskrifter.

Storbritannias statsminister Theresa May besøkte for få dager siden Trump i Washington og inviterte da den amerikanske presidenten til gjenvisitt. Det misliker mange briter sterkt.

– Hans godt dokumenterte kvinnehat og vulgariteter diskvalifiserer ham fra å møte både dronning Elisabeth og prins Charles, heter det i oppropet.