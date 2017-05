I øyehøyde med kommunale beboere

Kultur

– På Søndre Åsen på Torshov er det høy konsentrasjon av kommunale boliger. Jeg har fotografert noen av menneskene som bor i disse boligene, sier Brian Cliff Olguin til Dagsavisen.

I ettermiddag åpner utstillingen hans, «I øyenhøyde», på Haarklous plass på Torshov, med varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) til stede.

Dårlig rykte

Det skjer i forbindelse med bydelsdagene for Sagene.

– Folk som bor i kommunale boliger, blir ofte snakket om i stedet for med. Diskusjonen skjer på andre arenaer, og de framstilles som problemer. På TV kan man se programmer der politiet patruljerer opp og ned Nordkappgata og Edvard Griegs allé og leter etter kjenninger. Inntrykket vanlige seere sitter igjen med, blir veldig negativt. Men folk som faktisk bor på Søndre Åsen, enten de bor i kommunale boliger eller i leiligheter de eier selv, har et helt annet inntrykk av området. De gir sjelden uttrykk for at det er noe dårlig sted å bo. Men de blir ikke hørt.

Overvant skepsis

Før nå. Olguin har flere års fartstid som pressefotograf, men jobber nå mest med prosjekter, egne og for ideelle organisasjoner. Han har jobbet med «I øyenhøyde» i flere år. Kanskje blir det bok etter hvert.

– I begynnelsen var noen av de jeg spurte litt skeptiske. De er vant med at journalister kommer kjapt innom, og så er det avisoppslag neste dag om «problemgård» eller noe sånt. Men da de så at jeg kom tilbake, igjen og igjen, og at det jeg holdt på med var noe annet, åpnet flere seg, sier Olguin.

Mangfold

Fotografiene hans gjenspeiler mangfoldet blant menneskene som bor i kommunale leiligheter.

– Du har for eksempel Kåre, som har bodd der siden 1940. Han tilhører første generasjon, de som leide av kommunen med stolthet. Da krevdes det vandelsattest og bevis på at man hadde jobb. Og så har du de som har fått kommunal bolig senere. I dag trenger du ikke plettfri vandel. Du kvalifiserer bare om du ikke kommer deg inn på boligmarkedet på andre måter. Fordi du er fattig, har rus- eller helseproblemer, for eksempel.

Utstillingen står i parken til over neste helg.

Samlingsplass

– Haarklous plass er stedet der alle, uansett bakgrunn, går forbi. Barn, familier, folk på vei til og fra jobb, folk som sliter med rus, alle. Det er et fint sted å vise fram fotografiene sier Olguin.

