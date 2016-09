Høstens store filmdebutant

Kultur

INTERVJUET

Hvem: Ruby Dagnall

Hvorfor: Debuterer i tittelrollen som «Rosemari» i Sara Johnsens nye film, og får en rolle i «Skam».

− Det føles litt som om jeg har blitt heist opp i en heisekran og deretter sluppet direkte ned i noen staselige greier, sier Ruby Dagnall med ungdommelig entusiasme.

Hun er blitt ettertraktet allerede før sin første premiere, og hun har allerede kastet glans over Amanda-prisutdelingen (der Dagsavisen møtte henne i forrige uke). Ikke verst for en debutant som havnet på audition ved en tilfeldighet.

− Å bli skuespiller var aldri del av en plan, sier Nesodden-jenta.

− Jeg og noen venner syklet bort på audition fordi vi ikke hadde noe annet å gjøre den dagen.

Gutteaktig

Snart blir altså resultatet å se på kino, i regissør Sara Johnsens dramakomedie «Rosemari» som har premiere neste uke. Ruby Dagnall spiller tittelrollen som en ungjente på jakt etter sine biologiske foreldre. Hun begynner å nøste opp i historien sammen med journalisten (Tuva Novotny) som fant henne nyfødt i en hotellkjeller under sin egen bryllupsfest 16 år tidligere. Filmens Rosemari er blitt en gutteaktig jente i gartner-arbeidsjakke, som utgir seg for å være utplasseringselev for å få journalisten interessert i jakten på den biologiske moren.

− Selv er jeg en del mer feminin og jentete enn det Rosemarie er, men det at hun er litt gutteaktig var likevel mye mer bekvemt enn om jeg skulle ha spilt en rosablogger med høye hæler og sminke, sier Dagnall, og grøsser litt ved tanken.

− Selv om du spiller en jente med mye pågangsmot, så finnes det også en fundamental usikkerhet i karakteren. Hva gjorde du for å sette deg inn i savnet hennes?

Vi brukte en skuespillerteknikk som kalles «sense memories». Det handler om å finne noen paralleller til det karakteren gjennomgår i eget indre liv og i egne tanker. Det hjalp meg til å finne fram til Rosemari, men det var også litt guffent fordi det gjorde det litt vanskeligere å legge henne bort på kvelden. Heldigvis hadde jeg en god støttespiller i regissør Sara Johnsen, hun veiledet meg gjennom kneikene. Et annet råd fra henne, var å utforske Leonardo DiCaprios gjennombruddsfilm «What’s Eating Gilbert Grape».

− Det var et av mange gode råd fra Sara. Da Leonardo gjorde den rollen, var han en ung skuespiller som ingen visste noe særlig om, og så klarte han å bli noe av sterkeste i hele filmen, der han gikk hundre prosent inn i karakteren, sier Ruby Dagnall.

Filmtilbud

Sara Johnsen («Vinterkyss», «Upperdog») skrev om Rosemarie-rollen for å få den til å passe med Rubys overbevisende audition. I forbindelse med lanseringen har hun kalt Ruby en «Natalie Portman»-aktig type, og hun har tilbudt gratis manager-tjenester for henne videre i karrieren. Ruby Dagnall har nemlig fått ytterligere filmtilbud kun basert på at traileren til «Rosemari», og det er litt av grunnen til at Sara Johnsen ønsker å følge henne opp videre.

− Det er viktig at hun har noen rundt seg som følger med på at hun ikke brenner seg på noe. Hun får mye fortjent oppmerksomhet nå, og hun er uvanlig talentfull, men det kan også være viktig at vi som er blitt glad i henne gjennom denne innspillingen, forteller henne at livet er langt og at man bør puste med magen, sier Sara Johnsen til Dagsavisen.

− Hvordan vil du beskrive de kvalitetene som gjør at hun bryter så sterkt igjennom?

− Det handler om at hun har en veldig direkte tilgang på følelsene sine, men akkurat det kan man noen ganger se hos debutanter. Det som kommer i tillegg, er at hun har en naturlig selvfølgelighet foran kamera, hun gir Rosemari ekte og sanne følelser. På toppen av dette kommer at hun er uvanlig vakker og sjarmerende, og når alt dette finnes samtidig, så snakker vi om kvaliteter som det kan bli stjerner av, sier «Rosemari»-regissør Sara Johnsen.

«Skam»

Selv om Ruby Dagnall gikk på audition ved en tilfeldighet, så er hun også svært filminteressert.

− Jeg ser mye film. Quentin Tarantino er favorittregissøren min, og «Pulp Fiction» er en film jeg har sett mange ganger. «Birdman» også. Ellers er tv-serier stort blant vennene mine, alle følger selvsagt med på «Skam», sier Ruby Dagnall, uten at hun vil kommentere rollen i den populære serien ytterligere.

NRK bekrefter at når neste sesong rulles ut, blir årets filmdebutant å se blant skolekameratene til Noora og gjengen hennes. 16 år gamle Ruby Dagnall har begynt på teaterlinjen på «Skam»-skolen Hartvig Nissen videregående, der hun har sikret seg en rolle i den kommende sesongen.