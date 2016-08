Her bor Unni Lindells nye helt

Kultur

– Se her, det er akkurat slik jeg husker det. Inn kottdøren der bodde min farmor, på et knøttlite værelse med vaskefat, seng og pult. Helt øverst på loftet, sier Unni Lindell til Dagsavisen.

For første gang siden barndommen på sekstitallet er hun tilbake i trevillaen i Sophus Lies gate på Frogner. En velvillig beboer har sluppet henne inn. Han kan fortelle at det flotte huset han bor i også har figurert i flere filmer.

Frogner for fattige

Det var lenge etter at Unnis farmor, Ellen Margrethe Lindell, flyttet ut fra den meget nøkterne sosialleiligheten hun var tildelt, den med ett rom og toalett i oppgangen.

– Farmor flyttet herfra da jeg var ti år, på slutten av sekstitallet. Min far var født utenfor ekteskap, og farmor hadde det ikke bare lett, så hun var alltid litt fjern for meg. Men vi besøkte henne, og jeg husker veldig godt hvordan det så ut der hun bodde. Hvor skummelt jeg syntes hele stedet var, med knirkelyder og mørke skygger overalt. Farmor hadde ikke ringeklokke, så vi måtte kaste singel på vinduet hennes for å slippe inn. Jeg turte aldri å overnatte der. Som liten syntes jeg hele området var litt skummelt. Siden farmor var fattig, trodde jeg lenge at Frogner var der de fattige bodde, sier hun.

Jukser litt i eventyr

Minnet fra Sophus Lies gate bruker hun i sin nyeste krimroman, «Jeg vet hvor du bor». Selv om hun jukser litt.

– Jeg fant et annet hus først, i Niels Juhls gate, som passet enda bedre med planene mine. Det hadde nemlig tårnværelse, og det ønsket jeg at Marian Dahle skulle ha. Her bor hun, og her lusker han rundt, han som vil skade henne. Så da jeg tilfeldigvis kom over min farmors hus et par gater unna like etterpå, flyttet jeg like godt huset fra Niels Juhls gate til hjørnetomten i Sophus Lies gate, og ga det litt større og enda skumlere hage. Det er lov. Krim er eventyr for voksne. Man må dikte, sier hun.

Ny krimhelt

Etter ti bøker med politietterforsker Cato Isaksen i hovedrollen, overtar hans kollega Marian Dahle nå stafettpinnen. Lindell-lesere vil kjenne Marian fra før, for hun har vært med i de siste fem bøkene, men nå er rollene byttet: Vi følger Dahle, mens sjef Isaksen er i periferien.

– Marian er spennende å skrive om, fordi hun er en skikkelig løs kanon. Hun er veldig flink, men veldig sårbar. Gjør ting som ikke er lov, ting hun ikke kunne drevet med om sjefene fant ut av det. Hun er annerledes, på så mange vis.

Psykisk og fysisk ubalanse

Idet vi møter henne i «Jeg vet hvor du bor», har Marian Dahle nylig flyttet til leiligheten på Frogner. Hun har vært sykmeldt lenge. Drikker for mye og tar for mange sterke piller. Dels for å døyve fysiske smerter etter de alvorlige brannskadene hun fikk da en gjerningsmann forsøkte å kremere henne i en tidligere bok. Dels for å døyve vonde tanker.

– Hun har vært så dårlig at hun ikke har kunnet jobbe. Cato Isaksen vet nok ikke hvor syk Marian er idet han setter henne til å løse mysteriet med en jente – datter av en lege som er alenemor – som forsvant i parsellhagen på Geitmyra for femten år siden, sier Lindell.

Hvem lusker på loftet?

Etterforskningen blir raskt skummel. Er det virkelig noen som spionerer på Marian i hennes egen loftsleilighet? Eller er det kun pillene og alkoholen som spiller henne et puss?

– Jeg vil at det skal være spennende. Uten å nevne navn, så er det flere politifolk som skriver krim nå, og som uttaler at de vil at helten deres ikke skal være noen forfyllet outsider, men en oppegående kvinne eller mann som løser saker på en realistisk måte. Gjennom papirarbeid og sånt. Men det er jo ikke så spennende. Det spennende oppstår når mennesker ikke er helt A4. Jeg vil dypere inn i psykologien, vise fram det som ikke er helt standard. Marian er litt rufsete, litt frekk og usympatisk. Jeg heier på det. I denne boka er hun midt i en vanskelig periode. Men hun kommer til å bli friskere. Neste bok er allerede planlagt, sier Lindell.