Hennes største utfordring

Kultur

Dette fastslår styreleder for forbundet Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal.

– Mange kunstnere har engasjert seg i aksjonsgruppen for Nasjonalgalleriet, som ønsker seg at Nasjonalgalleriet skal bestå som visningssted for kunst. Greier man å beholde Nasjonalgalleriet, vil det komplettere det nye Nasjonalmuseet. En utfordring for Karin Hindsbo blir å få kulturminister Linda Hofstad Helleland med på å satse på Nasjonalgalleriet også. Jeg har tro på at hun kan klare det, sier Hilde Tørdal, styreleder for Norske Billedkunstneres forbund, som understreker: – Utnevnelsen av Karin Hindsbo lover godt for kunstnernes posisjon i det nye Nasjonalmuseet.

Positivt

Tilsettelsen av Karin Hindsbo som ny direktør ved Nasjonalmuseet ble positivt mottatt av Kunst-Norge i går. Hindsbo, som er leder for museene KODE i Bergen, tiltrer den nye stillingen 1. juni. Selv om det er noen måneder til hun skal ta fatt for alvor, gikk det ikke mange minuttene av pressekonferansen i går før den nye direktøren fikk spørsmål om hvordan hun vil løse striden rundt etterbruken av Nasjonalgalleriet, når det nye museumsbygget står ferdig på Vestbanen i 2020.

– Det er for tidlig for meg å komme med en programerklæring om Nasjonalgalleriet nå, sa Hindsbo til den frammøtte pressen.

– Men Nasjonalgalleriet er et praktfullt bygg, og Nasjonalmuseet skal ha forvaltningsansvar for dette bygget en god del år framover, sa Hindsbo, som understreket at saken fortsatt utredes.

Aksjon

– Vi i aksjonen Redd Nasjonalgalleriet er svært fornøyd med denne utnevnelsen, kommenterer Fredrik Torp, arkitekt og aktivist i gruppa av kunstnere som har engasjert seg for å bevare Nasjonalgalleriet.

– Audun Eckhoff har brydd seg lite om Nasjonalgalleriet. For Nasjonalmuseets styre har det ikke vært lett å gå inn for bevaring av Nasjonalgalleriet, når de har fått Nord-Europas største museumsbygg til seks milliarder som skal stå klart i 2020. Men jeg og håper tror det nye styret for Nasjonalmuseet vil se det som interessant å bevare Nasjonalgalleriet, sier Torp.

Statsbygg har anbefalt at Kulturhistorisk Museum overtar Nasjonalgalleriets bygningsmasse. Kulturdepartementet vurderer nå ulike alternativer, og ventes å legge fram sak for Stortinget i løpet av våren.

– Karin Hindsbo har tidligere sagt at Nasjonalgalleriet bør være en del av Nasjonalmuseet. Jeg håper hun vil gå ut og si dette på ny, når hun kommer forpliktende inn i denne saken. Nasjonalgalleriet er Norges første og viktigste museum for bildekunst. Det kan ikke bare fjernes med et pennestrøk, sier Fredrik Torp.

Gratulerte

– Den første som ringte meg for å gratulere, var Audun Eckhoff, sa Karin Hindsbo under pressekonferansen i går, og la til:

– Jeg har stor respekt for Audun Eckhoff, han har gjort en fabelaktig jobb. Nå skal jeg bygge videre på det solid fundamentet han har lagt. Jeg vil takke for tilliten som er vist meg, og dette er en ufattelig spennende oppgave. Dette nye kjempebygget er en historisk satsing på kunst og kultur. Det vil bli en institusjon som vil markere seg i Norge, Norden og i hele Europa.

Nasjonalmuseets styreleder Linda Bernander Silseth var full av godord om den påtroppende nye direktøren ved Nasjonalmuseet.

– Hun er en kunstfaglig sterk leder som er kjent utenfor Norges grenser. Hun har evnen til å engasjere og å begeistre, og er en stor kommunikator, sa Bernander, som også roste den avtroppende direktør Audun Eckoffs innsats.

– Men alt har sin tid, og av og til er det godt med litt nytt blod, med en som setter en ny retning.

Unge kunstnere

Nasjonalmuseet har også fått kritikk for å kjøpe inn for lite ny norsk kunst, blant andre av kunstner og tidligere leder av Unge Kunstneres Samfund Marianne Hurum. Utnevnelsen av Karin Hindsbo er et skritt i riktig retning, mener nåværende styreleder for UKS Ruben Steinum.

– Samling har vært nedprioritert av Nasjonalmuseet på vei inn i sitt nye bygg. Nå har Nasjonalmuseet muligheten til å bli en ambisiøs samlende institusjon, som gjenspeiler den svært aktive norske kunstscenen. Vi forventer at Karin Hindsbo vil løfte ambisjonene for Nasjonalmuseet når det gjelder innkjøp av kunstnere tidlig i karrieren, sier Steinum.