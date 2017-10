Kultur

«Da vi styrte landet»

TV-dokumentar

Produsert av Norsk Fjernsyn AS

NRK1, søndager

Terningkast: 3

Det mangler ikke på patos, gode minner, nasjonalfølelse og rørende arkivklipp i NRK-serien om Norges statsministre. Gjennom seks episoder møtes Kjell Magne Bondevik, Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland for å spise middag og drikke vin (Bondevik drikker antakelig saft). De spiser og spiser. De drikker og drikker. De snakker en god del og ler litt innimellom. Ofte ser de tankefullt ut i luften mens de hører på sin egen voiceover der de forteller om tunge tider og vanskelige beslutninger. Det er i tillegg klippet inn en del sitting i baksetet på svart bil som kjører gjennom regntunge gater i Oslo nattetid, også det med tankefulle blikk ut i natten.

For å ta det positive først: «Da vi styrte landet» er en grei måte å fortelle historien om Norge på. Gjennom blikket til den som satt helt på toppen, går serien gjennom globale og nasjonale traumer og triumfer. EU-avstemningen, 2–1 mot Brasil i VM, den økonomiske krisen, 11. september, krigen i Afghanistan, OL på Lillehammer, kvinneregjeringen. Programskaperne har vært flinke til å finne fram gode klipp fra arkivet. Hver statsminister får «sitt» program. Vi kommer litt nærmere dem som mennesker i et par korte glimt. Oppbyggingen er omtrent som i «Hver gang vi møtes», bortsett fra at vi slipper å høre de seks lese opp utdrag fra hverandres partiprogrammer. Denne anmeldelsen er skrevet etter å ha sett de to første, om Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik.

Hovedinntrykket av serien er dessverre at den er en tapt mulighet. Den koselige rammen rundt møtene mellom statsministrene framstår påtvunget. I stedet for interessante politiske diskusjoner, dypere historisk innsikt eller blanke nyheter, får vi pinlig taushet, megetsigende blikk og pute-TV. Som for eksempel da Bondevik forteller at ikke alle reagerte med forståelse da han ble sykmeldt på grunn av en depressiv reaksjon. En av dem var Jagland. Denne litt såre konflikten føyses bort med et fårete smil. Når Gro Harlem Brundtland skal «avsløre» at Bondevik drakk alkohol på en komitéreise til Kina på 70-tallet, forsøker alle å spille overrasket selv om historien er eldgammel. Gro har selv skrevet om den i sine egne memoarer, så det ser bare rart ut når hun later som om hun kommer med en verdensnyhet. I den grad uaktsom alkoholdrikking for 40 år siden kan sies å være interessant i det hele tatt. Det er vel på nivå med Bondeviks artige fortelling om da han og rampegutten Bill Clinton fant fram noen sigarer og «tok seg en blås» på Statsministerens kontor. I denne sammenhengen får vi for øvrig vite at Jens Stoltenberg har røkt sigarillos. Til og med Willoch har røykt sigarillo. En halv en.

All denne unnvikenheten gjør at programserien framstår som svært lite troverdig. Greit nok at Norge ikke har vært styrt av «House of Cards» -paret Claire og Frank Underwoods tvillingsjeler. Men vi er altså heller ikke blitt styrt av en gjeng konfliktskye pusekatter siden 80-tallet, slik denne serien kan gi inntrykk av. Med så tafatte ledere ville vi antakelig ha blitt invadert for lengst. Når Jens Stoltenberg drister seg til å bruke ordet «makt», reagerer de andre med forskrekkelse. De vil heller snakke om «innflytelse» og «ansvar». «Makt» blir liksom litt i meste laget. Stoltenberg holder heldigvis fast på at det er et mer ærlig ord.

Når norske politikere skriver selvbiografier, har de en lei tendens til å være altfor opptatt av eget ettermæle og egen storhet. Men det kommer da i det minste en og annen saftig avsløring her og der. Etter to episoder av «Da vi styrte landet», er fasit at statsministrene fortsatt er opptatt av sitt eget ettermæle. Å fortelle avslørende og ærlig om det vi ikke visste fra før, unngår de behendig. Der må valg av programformat ta sin del av skylden. Både politikken og de seks politikerne hadde fortjent å bli tatt mer på alvor enn dette.