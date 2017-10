Helleland: – Ap med grov løgn

Kultur

– Aps mediepolitiske talsmann kom med en grov løgn fra Stortingets talerstol, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Dagsavisen.

Hun snakker om ordene som falt under Stortingets spørretime sist onsdag. «President, Arbeiderpartiet har stått i front på nullmomsen, Høyre var av de siste som kom på banen», sa Aps ferske mediepolitiske talsmann, Masud Gharahkhani.

– For høy og mørk

Han sa dette etter at kulturministeren hadde svart på hans spørsmål om hvorfor hun vil kutte så hardt i pressestøtten.

Hans påstand, at Ap hadde «stått i front» for å innføre nullmoms på elektroniske medier, skapte sterke reaksjoner i Høyre, ikke minst hos kulturminister Linda Hofstad Helleland selv.

Hun mener Aps talsmann «fortegner virkeligheten», ettersom det var Høyres forrige medieminister Thorhild Widvey som gjorde forarbeidet, og Helleland selv som innførte nullmomsen på digitale medier like etter at hun tiltrådte i 2015.

– Gharahkhani er altfor høy og mørk når han sier at Ap har vært forkjemper for nullmomsen, mener også Frps mediepolitiske talsperson, Morten Wold.

– Overrasket

Kulturminister Helleland ser ikke bort fra det at Aps mediepolitiske talsmann er fersk, og at uttalelsen hans skyldes en glipp.

– Ap satt med medieministeren i Norge i åtte år, uten å innføre nullmomsen som en samlet mediebransje ønsket seg. De trodde ikke det funka, og ville ikke gjøre et forsøk. Dette var det Høyre som fikk innført. Jeg ble derfor svært overrasket over det Masud Gharahkhani sa. Egentlig forventer jeg at det kommer en beklagelse for feil fremstilling av fakta i Stortinget, sier statsråd Linda Hofstad Helleland til Dagsavisen.

Ingen beklagelse

Men Aps Masud Gharahkhani ser ikke ut til å føle et behov for å beklage noe som helst. Til Dagsavisen skriver han i en e-post:

– Når det gjelder nullmomshistorikken, så er det slik at når vi satt i regjering var MBLs krav lav moms på både papir og digitalt. Men i 2014 kom nye forslag på bordet fra medieaktørene om nullmoms på alt. I motsetning til Høyre lytter vi i Ap til medieaktørene. KrF utfordret Widvey i Stortinget, og i august 2014 gikk Ap ut og ga sin helhjertede støtte. Takket være dette presset gikk Høyre motvillig inn for å innføre nullmomsen, hevder Gharahkhani.

Han mener kulturministeren lager oppstyr om dette for å «vri det vekk fra det faktum at hun er på kollisjonskurs med Medie-Norge» etter forslaget om stort pressekutt.