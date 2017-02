Går aldri mer fra konseptene

Kultur

– Dere kjenner jo meg. Dette er min stil. Jeg har alltid laget konseptuelle album, der tekst og musikk henger sammen. Jeg har prøvd noe annet én gang, og likte det ikke, sier Janove.

Men denne ene gangen tenker han ikke på soloalbumet på engelsk som kom i 2004, som han bare avfeier som «uviktig», men Kaizers-albumet «Maskineri».

– Der hadde sangene ikke noe med hverandre å gjøre. Det var ikke kjekt å lage. Derfor gikk vi tilbake til konseptet igjen, og endte med «Violeta Violeta». Jeg blir ved min lest, sier Janove.

Et stort album

Sangeren tok et foreløpig farvel med Kaizers Orchestra etter den ambisiøse trilogien «Violeta Violeta». Når han nå kommer tilbake er omfanget bare litt mindre. «Artisten og Marlene» er et dobbelt konseptalbum, med musikk som spenner over et bredt spekter stilmessig.

– Det har tatt litt tid å finne de ulike retningene jeg ville lage musikk og tekst i. Dette er et helhetlig album, med tekst, musikk og det visuelle uttrykket, alt dette er min stil. I stedet for å begynne om igjen med litt, har jeg heller brukt litt lengre tid på å lage et stort album. Jeg har masse erfaring fra et par tiår, fra å bygge opp album og konsept. Jeg vet hva en kan få til med å strekke seg langt. Så kan de som bryr seg sette seg inn i det.

Utsolgt

At folk bryr seg, er allerede klart. Uten at publikum foreløpig har hørt mer enn noen få låter, har Janove solgt ut tre kvelder på Folken hjemme i Stavanger, og snart fylt Sentrum Scene i Oslo. Janove tok farvel med Kaizers Orchestra for over 50.000 mennesker over ni kvelder i DNB Arena. Lørdag er slippfesten for den nye plata på Mellombels Ølstove på Bryne, med gratis adgang. Der skulle man tro det kommer til å bli passelig fullt, men artisten presiserer at det bare blir et par sanger bak pianoet denne kvelden.

– Det var vanskelig for meg og apparatet rundt meg å vite hvor vi skulle begynne. I DNB arena, eller Cementen med plass til 100? Vi skjønte at det ikke ble noen av disse stedene, men vi begynte forsiktig med Folken og stoppet etter tre utsolgte hus. Det er bare å ta av seg hatten for publikum. Jeg blir litt ydmyk av at konsertene er utsolgt før albumet er ute. Jeg må bare kline til og gjøre dette så bra som mulig. Jeg skal gjøre et par-og-tjue festivaler i sommer. Det er også mer enn jeg hadde drømt om, sier Janove Ottesen.

Bedre enn de andre

Utgangspunktet for sangene på «Artisten og Marlene», er livet til den russiske danseren Rudolf Nureyev.

– Men dette er ingen biografi. Det som er likt er en gutt med et stort talent, som kommer fra et miljø som ikke har råd til de beste skolene, og så lærer seg faget selv på egen hånd – og blir bedre enn alle de andre. Historiene skiller seg når livene deres fortsetter, forklarer Janove.

At «Artisten og Marlene» er et konseptalbum betyr ikke at sangene forteller en klar og sammenhengende historie fra begynnelse til slutt. De kan til og med godt høres hver for seg. Janove forklarer at sangene ikke må framføres i samme rekkefølge som på plate for å gi mening på konserter. Og for ordens skyld: det blir ingen gamle sanger av Kaizers Orchestra når Janove snart står på scenen igjen.

«Moderskipet»

Sammen med Kaizers-gitarist Geir Zahl jobber han fortsatt med et langsiktig prosjekt om å sette opp «Violeta Violeta» som full scenemusikal, men kan ikke si mer enn at målet er å få det ferdig før han blir 50. Han har altså fortsatt åtte år igjen. Kaizers Orchestra er det ingen snarlige planer for. Gruppa omtales nå som «moderskipet» på nettsidene til Janove, ved en anledning også som «morderskipet», som vi får anta er en trykkfeil.

– Vi følte vi var ved veis ende. Vi hadde holdt på i 15 år, laget ti album og 100 låter. Den reisen var tatt maksimalt ut. Jeg er over 40 og vil utforske musikken min sammen med andre, forklarer Janove.

Hans nye band er stavangerveteranene Gulleiv Wee på bass og Børge Fjordheim på trommer, begge veteraner fra Stavangers pophistorie, og svenskene Micke Lohse (tangenter) og Mattias Hellberg (gitar). Poppa Lars fra Tungtvann har bidradd med «submix» av beats, og bidrar til at musikken til Janove har et tidsriktig urbant preg.

Prince eller prins?

I sangen «Trixing & Fixing» synger Janove «Eg er ikkje en prins/og eg er heller ingen frosk». Eller skal det være «ikkje en Prince»?

– Jeg hadde ikke tenkt på akkurat det, men det er morsomt at du sier det. Han som sier dette i sangen mener at han ikke er en prins, men heller ikke helt perfekt. De fleste er jo normale. Denne personen har et enormt talent, men er likevel bare et menneske. Det handler om å finne balansen mellom kjærligheten og ambisjonene. Men for all del, Prince, jeg har noen plater med ham. Jeg liker sånne artister som er flinke til å variere, som David Bowie, Tom Waits og Radiohead, som ikke er så lette å beskrive. Jeg vil ikke at det skal være fort gjort å si hvordan Janove høres ut.