Fra sorgarbeid til zombiefilm

PARIS/OSLO (Dagsavisen): – «The Night Eats The World» er en postapokalyptisk zombiefilm, en slags «I am Legend» med Will Smith lagt til Paris, sier Anders Danielsen Lie om den franske sjangerfilmen der han har nok en hovedrolle i en av verdens største og tøffeste filmnasjoner.

– Franskmennene er flinke til å få samlet krefter internasjonalt og co-produsere filmer med begrenset kommersielt potensial. Jeg tenker at Frankrike er et bra sted om dagen for uavhengig film, sier han, og nevner aktuelle titler som Olivier Assayas’ «Personal Shopper» – der han selv spiller mot Kristen Stewart – og Mia Hansen-Løves norgesaktuelle «Dagen i morgen».

Portrett: Anders Danielsen Lie. En mann for Cannes.

Nobel

På hjemmebane i Norge fikk nylig Lie, ufaglært skuespiller og praktiserende lege, et stort publikum gjennom TV-serien «Nobel», som han betegner som et «overskuddsprosjekt som ga mersmak». Det var imidlertid Joachim Triers filmer «Reprise» og «Oslo 31. august» som ble Lies billett inn i fransk film som skuespiller og hovedrollesanker.

– Fransk film er veldig opptatt av hva som skjer i Norge for øyeblikket, og i aller høyeste grad når det gjelder TV-drama. Jeg syns det er gledelig at avstanden mellom TV og film er blitt så liten i Norge, og franskmennene misunner oss det samlende nivået, men jeg mistenker at de henger litt igjen i restene av gammel arroganse.

Fra denne helgen er Lie å se i den franske filmen «That Summer Feeling» («Ce sentiment de l’été») via den årlige franske onlinefestivalen Myfrenchfilmfestival.com, som folk over hele verden kan logge seg inn på og følge et konkurranseprogram bestående av blant annet et titalls nye franske spillefilmer, som underveis skal bedømmes av både jury og publikum. Lie mener en onlinefestival er viktig med tanke på utviklingen i Europa for øyeblikket.

Sorg

– Det høres ut som en fin måte å spre fransk film på. Akkurat denne filmen er skutt på analog film og det gir filmen et karakteristisk visuelt uttrykk. Det er en stemningsfilm som har fått mange til å assosiere den med Éric Rohmers filmer. Kanskje kommer ikke det helt til sin rett på TV, den fortjener å bli sett på stort lerret, sier Lie.

Filmen handler om en ung mann som brått mister forloveden, og handlingen følger han gjennom de første månedene etter dødsfallet.

– Det handler om hvordan man kommer seg videre, og om hvordan nære relasjoner endrer seg etter at noen er borte. Det er en film om å bearbeide sorg, sier Lie.

– Er den tematisk i slekt med noen av de tidligere filmene dine, Joachim Triers filmer eller «Personal Shopper»?

– Den ligner nok mer på Joachims filmer enn på «Personal Shopper», som er et essay og en lek med flere filmsjangre. Mikhaël Hers’ «This Summer Feeling» går mer i dybden på temaet sorg, men jeg tenker at en forskjell fra Joachim er at Hers’ filmer ikke er så sosiologiske som hans, som handler mer om tiden vi lever i og generasjonsspesifikk tematikk.

– Hvordan var det å komme inn i fransk filmbransje og attpåtil få en hovedrolle?

– Akkurat med denne filmen opplevde jeg det som ganske vanskelig. Mesteparten av dialogen er på fransk, og på det tidspunktet var jeg rett og slett ikke god nok i fransk. Dette er en veldig realistisk og naturalistisk film, som åpner for improvisasjon, og mitt fransknivå var lavere enn det nivået karakteren min skal være på. Jeg fikk kjørt meg skikkelig, sier Lie, som vel å merke ikke skulle spille innfødt franskmann.

– På den annen side er det utfordrende å spille i fransk film, og jeg syns det er blitt morsommere nå som språkbarrieren ikke er så stor, sier han, og forteller at det å få stadig flere roller i fransk film har gitt ham et skikkelig «boost» som skuespiller.

Liker aksent

– Jeg føler meg ikke velintegrert, men det positive med fransk film er at de er glade i annerledeshet, noe jeg opplever som forskjellig fra for eksempel USA, der alle kjøres inn i den samme assimilasjonskverna og ingen skal snakke med aksent. Franskmenn liker at du har aksent og at du er annerledes, og så er det veldig gøy å jobbe i Frankrike fordi de har høy kompetanse i alle ledd og er interessert i å bruke filmmediet til noe annet enn ren underholdning, ved å utfordre eksistensielle, filosofiske spørsmål. For eksempel Assayas som leker seg med sjangre, eller Godard, som er et eksempel på at prosessen er viktigere enn enkeltverket, sier Lie.

Han påpeker at franske filmskapere har høy toleranse for at historiefortellingen ikke skal være strømlinjeformet.

– Vanskelig tilgjengelige intellektuelle filmer kan bli blåst opp i Frankrike, og publikum er vant til å se film som gir motstand. De ser film litt på samme måte som de leser bøker.

Zombiebekjemper

Like oppunder jul ble han ferdig med hans største franske innspilling til nå, som hovedrollen i «La nuit a dévoré le monde», eller «The Night Eats The World» som er den engelske salgstittelen. I en ødelagt verden i ferd med å gå under spiller Anders Danielsen Lie Sam, som våkner etter et heller mislykket party som den eneste gjenværende levende personen i Frankrikes hovedstad. De andre er det man kan kalle udøde.

– Alene i et Paris fullt av zombier! Hvis «Nobel» var fysisk krevende, så er det ingenting mot denne, sier Lie, og forteller om slåsscener mot zombier, opptak i tomme Paris-gater nattestid og i en tom bygård i nærheten av Invalidedomen i hjertet av Paris. Motspillerne teller blant andre den stigende stjernen Golshifteh Farahani, som blant annet er aktuell i Jim Jarmushs «Paterson» og den neste Pirates Of The Carribbean»-filmen.

– Dominique Rocher er en debuterende spillefilmregissør som er god på spesialeffekter, og det er jo en sjangerfilm, men det handler også om ensomhet, sier Lie om filmen som ventelig får kinopremiere til høsten.

