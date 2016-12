Forfattere får talentpenger

Kultur

– Dette er en fin anerkjennelse for det jeg skriver. Og litt skummelt samtidig, sier Roskva Koritzinsky. Hun er en av de fire forfatterene som denne uken ble valgt ut i første kull av NORLAs talentprogram fram mot bokmessen i Frankfurt 2019. De fire forfatterne spenner fra fantasy til sakprosa til eksperimentell romankunst (se ved siden av). Fram mot 2019 vil 20 til 30 forfattere få tilbud om å delta i utviklingsprogrammet, som er konsentrert om nettverksbygging og den utadrettede delen av forfattervirksomheten.

– Dette er ingen forfatterskole, de legger seg ikke opp i hva jeg skriver. Vi får blant annet dra rundt og møte internasjonale forlagsfolk, og får hjelp til å lage foredrag og presentasjoner på engelsk, forteller Roskva Koritzinsky.

Talentprogrammet er et samarbeid mellom bransjeforeningen NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet) og Talent Norge, kulturdepartementets nye satsing for talentutvikling. Talent Norge har hittil satset mest på talenter innen klassisk musikk, og gir nå en million til å fremme nye norske forfattere på Bokmessen i Frankfurt.

Utfordring

Roskva Koritzinsky ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris i 2013 for novellesamlingen «her inne et sted». Hun fulgte opp i fjor med romanen «Flammen og mørket».

– Det å skulle presentere litteraturen sin utenfor Norge, på et annet språk enn sitt eget, er en utfordring, sier Koritzinsky.

– Jeg har aldri lagt planer for hvordan mine bøker kan nå utenfor Norge. Men alle som skriver og utgir bøker tenker det vel som en mulighet, sier Koritzinsky. Hun har nå levert første utkast til en ny bok, som hun håper kommer høsten 2017.

– I utgangspunktet skriver jeg ikke brede romaner. Jeg skriver smal litteratur, men i hvert land fins det jo en andel som leser smal litteratur, og dette gjør at jeg kan nå flere. At jeg får delta på dette, tar jeg som en tillitserklæring for å fortsette å skrive som jeg gjør, sier Koritzinsky.

Største møtested

Bokmessen i Frankfurt er den internasjonale bokbransjens største møtested. Hvert år trekker bokmessen fram ett hovedland. Den norske bokbransjen har jobbet over lang tid med å få Norge som hovedland i Frankfurt, og i mai i år ble det klart at Norge fikk tilslaget for 2019. Kulturdepartementet vedtok i 2015 å støtte Frankfurt-satsingen med 25 millioner kroner. Den totale kostnaden ved deltakelsen er 55 millioner kroner.

Denne uken ble det ansatt prosjektleder for NORLAs Frankfurt-satsing: Halldór Gudmundsson, som ledet Islands satsing som hovedland i Frankfurt i 2011. Han tiltrer 1. mars 2017.

– Gudmundsson har unik kompetanse om å lede et så omfattende prosjekt som et hovedlagsprosjekt er, fastslår NORLA- direktør Margit Walsø i en pressemelding.

