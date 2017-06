Kultur

Det til tross for at sangen har vært den nest mest streamede låta av norske artister de siste sju ukene, og ligget stabilt på topp10 på VG-lista den siste måneden, i følge manager Chris Collings.

Collings reagerer på at VG-lista velger å si nei til opptreden fra Vidar Villa på VG-listas årlige sommershow, som går av stabelen på Rådhusplassen i Oslo på lørdag.

Villa og Collings fikk beskjeden mandag denne uka. De hadde holdt av plass i kalenderen for å opptre, etter å ha kommunisert med bookinggruppa til showet over flere uker.

Såvidt manageren har forstått handler avslaget om at låta er for drøy for juryen fra VG, NRK og Monster, som har vurdert artistene som får være med:

– Det har vært en dialog med både meg og Universal Music, både med flere samtaler og e-poster. Det begynte med at de antydet at teksten var for drøy, og mente at teksten i låta er litt på kanten, sier Collings.

Klamydia og engangsligg

"Prøvde lykken igjen, traff en ny gammel venn

Og nå kan vi aldri ses igjen

For vi gir oss på topp

Rett etter du har fått klamydiaen til Linn og Ann og Unn".

Dette er noe av det Vidar Villa synger i sangen "One Night Stand".

I forrige uke lå den" på 8. plass på VG-lista, en plassering opp fra uka før.

Collings mener låta er en humoristisk framstilling av hvordan det i noen tilfeller kan være det beste for begge parter å "gi seg mens leken er god". Lyttertallene viser at det norske publikummet verdsetter låta, mener han, og synes derfor det er en veldig spesiell vurdering av juryen bak VG-listeshowet.

– Når en av de artistene som gjør det best i Norge akkurat nå, blir vurdert ut av liste-showet, synes vi det er en helt feil vurdering. Det kan være mange kriterier de spiller på når de plukker ut til VG-listashowet. Men akkurat her kan vi ikke si at de har noen gode argumenter, sier Collings.

Drøyere med "snufs kokain"

Han sier at han forsøkte å argumentere med juryen bak showet:

– I starten antydet de at teksten var for drøy for VG-lista. Vi argumenterte med at teksten ikke er på kanten sammenlignet med andre tekster som har vært fremført før. Etter det fikk jeg ikke noe godt svar. Tilbakemeldingen gikk mer på at "dette har ikke folk kicka på", sier Collings,

Han viser til at han synes tekster som er blitt sunget på tidligere VG-listashow, som Kaveh som synger ”snufs kokain”, Staysman som synger ”drekk deg til møkkamann” og Karpe Diem rapper ”banker opp en annen bøg”, er mer på kanten enn ordene i "One Night Stand". Han understreker samtidig at han personlig ikke har noe i mot disse artistene eller tekstene.

Manageren er irritert over å få avslag på grunnlag av en slik personlig vurdering fra juryen.

– Dette er jo VG-lista, det burde ikke handle om de personlig liker musikken eller ikke. Jeg vil våge å si at VG-lista skal vise frem de artistene som gjør mest kommersiell suksess, med tanke på at kommersialitet er å nå ut bredt og bli streamet mye. Her snakker vi en av de aller største norske hitene akkurat nå, sier manageren.

Collings: Takket av flere bransjefolk

Han ble så frustrert over VG-listas avgjørelse at han skrev en lang tirade om opplevelsen i en lukket Facebook-gruppe for bransjefolk på mandag. Ganske raskt strømmet det inn meldinger med støtteerklæringer i innboksen hans, forteller han.

– Ti meldinger her, i skrivende stund, blant annet "så fett gjort at du skrev det" og "dritbra". Det er flere av dem som takker meg for at jeg tør å stå opp mot dette her, og at det er deilig å se at noen sier fra. Også beklager noen av dem at de ikke tør å trykke liker på innlegget mitt, fordi de er redde for å bli kuttet kontakten med av VG-lista, fordi de har artister som kan være aktuelle for å bli booka inn senere, sier Collings.

Selv ble Collings frarådet å lufte frustrasjonen sin, på grunn av nettopp det samme: At han kan miste spilleoppdrag for artistene sine senere. Men Collings mener det er viktig at slike historier kommer fram, fordi han mener enkeltaktører som juryen bak VG-listashowet har vel mye makt. Han opplever at de ikke forvalter den godt når de avviser artister med det han ser som dårlige og kriterieløse begrunnelser.

VG-lista: – Dessverre ikke plass til alle

Ellen Ramstad, prosjektleder for VG-lista Topp20 i NRK P3, er en av dem som har sittet i juryen som har valgt ut artister og låter. Hun vil ikke svare på direkte spørsmål fra Dagsavisen på om grunnen til at de sa nei til Vidar Villa var at teksten er for drøy.

– Vi har ikke for vane å gå ut med kommunikasjon mellom oss i bookinggruppa og plateselskap/ management, svarer Ramstad via e-post.

Istedet velger hun å si følgende om utvelgelsen:

– VG-lista er et fantastisk utstillingsvindu, og det er mange artister som ønsker å spille på showet hvert år. Dessverre er det ikke plass til alle. I år inneholder også artistlista flere internasjonale navn, og da er det enda vanskeligere å komme gjennom nåløyet. Vidar Villa var en av artistene som ikke nådde opp i år.

– Hva er kriteriene deres for å booke inn artister til showet?

– Vi booker hovedsakelig populære artister og låter for målgruppa 12-19 år. Men vi ser også på en helhet i showet og sammensetning av artister og låter her. Vi må både tenke på at det skal fungere på Rådhusplassen, samt i en TV-sending på NRK1 som varer i hele 2,5 timer.



– Chris Collings ser avslaget av Vidar Villa som uttrykk for at enkelte i norsk musikkbransje ikke liker musikk som er for kommersiell, og forstår ikke at Norges nest mest streamede artist de siste ukene får avslag fra VG-lista. Speiler avslaget av Vidar Villa en frykt hos dere for å være for kommersielle?



– Både på Rådhusplassen og de fem byene på turneen har mange kommersielle låter og artister med, så akkurat dette argumentet føler vi faller på sin egen urimelighet. Også valg av medprogramledere de siste par årene med Staysman i fjor og Julie Bergan i år viser at vi ikke er redd for å være kommersielle.



– Forstår dere at Chris Collings reagerer på vegne av Vidar Villa, når ham Norges nest mest streamede artist ikke får plass på et folkeshow som skal vise frem de mest populære artistene akkurat nå?



–Vi har forståelse for frustrasjonen. Popularitet er viktig for å få være med på konserten, men det er ikke det eneste kriteriet, svarer Ramstad.