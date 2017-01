Svart gresk komedie

Filmer

4

FILM

«Suntan»

Regi: Argyris Papadimitropoulos

He./Ne. 2016

Månedens kvalitetsfilm på Cinemateket, «Suntan», er en oppvisning i nedverdigelse, et portrett av en mann som går på «nederlag på nederlag» slik Jokke synger om i sangen, også han på grunn av en jente som er «vakker som en engel/tynn som en stengel». I lkhet med jenta i sangen mister også filmens Anna etter hvert apetitten. Regissør Argyris Papadimitropoulos har laget en film som på flere vis skildrer et land som er i ferd med å gå i hundene, personifisert gjennom en landsbylege som står langt fra de romantiske forestillingene om sol, sommer og flørtende ferieliv. Jo, flørt er det nok av, sol også, men den brenner like nådeløst som blikkene 42-årige Kostis (Maki Papadimitrou) snart skal kjenne i nakken. Det som begynner som en vinterdøsig tilværelse i ny fastlegejobb på den kjente ferieøya Antiparos, blir i løpet av de langt mer hektiske sommerukene et mareritt for den fraseparerte, desillusjonerte og kjærlighetstrengende mannen. Litt som landet selv i sitt forhold til EU.

Papadimitropoulos spiller på undergangsfølelsen, og lokker tilskueren i en snare ved å plassere Kostis som åte for medlidenhet. Det virker en stund. Kostis er offer for det man i dette tilfellet kan kalle putefilmens pinlige selvutlevering mens han leker med ilden. Det som lett kunne blitt kun et portrett av en patetisk skikkelse, nyanseres ved at Papadimitropoulos i vel så stor grad retter kamera mot turismens blindside. Her gjelder ikke klisjeen om den unge greske guden som forfører jenter fra det kalde nord. Her ser vi et hverdagsliv som forsøker å distansere seg fra feriehordenes invasjon, og et lokalt næringsliv som forsøker å få mest mulig ut av turismen de korte ukene den varer. Unntaket er en gruppe middelaldrende greske menn som overlever vinteren på tavernasladderen om alle de unge jentene som snart skal flomme inn over øya.

Kostis vet knapt hva han kommer til. Like sikkert som sola og totalt uforberedt får han en fyllegjeng inn på legekontoret med 21-årige Anna (Elli Tringou) i front, småskadet etter et motorsykkelvelt. Begynnelsen er uskyldig. Fortsettelsen blir fatal for Kostis, som ør, småforelsket og kåt lokkes mot det ungdommelige lik møllen mot lyset. Eller som Ikaros mot solen, tematikken tatt i betraktning, som også kan gjelde for det ungdommelige overmotet som Anna og hennes venner representerer, nakne, solbrune, seksuelle og naturlig frigjorte. Han er derimot som en fisk på land, et for dem viljeløst leketøy i kraft av å være lettkjøpt, med hundeblikk og poser fulle av kald øl. Småforelskelsen utvikler seg til helsvart hengivenhet, og han blir besatt av tanken på ikke bare Anna, men også livsstilen de representerer, den han selv har tapt eller kanskje aldri hatt. Komedien ligger over filmen som et rått, ubehagelig ferniss, men under sitrer desperasjonen og misantropien. For de unge, vakre feriegjestene er Kostis en maskot, en solkreminnsmurt dvask kroppsbehåret moroklump som kan utnyttes til deres fordel. Papadimitropoulos gjør imidlertid ikke dem lettere å like enn mannen på full fart ned rutsjebanen, snarere tegner han den unge generasjonen som hedonistiske kynikere, like trygge på sine egne uuttalte normer og regler som på Kostis tilkortkommenhet.

Pinlighet som underholdning er ikke noe nytt, verken innen den rene fiksjonsfilmen eller i den fiktive dokumentarsjangeren. «Suntan» er en frisk ny giv fordi dens blikk på nedverdigelsen er total, satt inn i en samfunnsstruktur som de fleste kjenner, om ikke annet så fra glansen i feriekatalogene og reisereportasjene og fra forestillingene om solvarm perfeksjon. Men Papadimitropoulos’ versjon av denne blir en gresk tragedie, som vel å merke får en litt for tydelig retning og noen strekk som ikke gjør annet enn å understreke det vi allerede har skjønt, en gjentakende serie av hendelser som forsterker Kostis fall. Søkelyset på den ubekymrede unge generasjonen er også brutalt, om enn noe underutviklet, og det forsterkes av at det ikke dreier seg om ferierende nordmenn, engelskmenn eller tyskere, men urbane grekere som i sin egen bakgård søker øyparadiset med 24/7-festing, sex og total frihet. Tanken slår deg at filmen sikkert kunne fulgt hver eneste av de nye unge «vennene» til Kostis med like nådeløst resultat, men nå er det nå en gang middagshøydens overgangsrite som står i fokus. Den er ikke pen.