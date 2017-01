Ny samisk film når ut i verden

Filmer

«Samisk film er hetere enn noensinne. Derfor retter vi søkelyset mot nord». Dette fastslår filmfestivalen i Gøteborg, som i år har et eget program for samisk film. I dag vises «Sameblod» under festivalen i Gøteborg, Nordens største publikumsfestival for film. «Sameblod» er en av de åtte filmene som er tatt ut til konkurransen Dragon Nordic Film Award, der vinneren får en million kroner.

Visningen i Gøteborg blir Skandinavia-premiere for filmen som allerede gått sin seiersgang på store internasjonale filmfestivaler. Den har fått priser og gode anmeldelser både i Venezia, Toronto, Hamburg, Tokyo, og sist uke på Sundance-festivalen i USA. I forbindelse med Sundance ble filmen også kjøpt for amerikansk kinodistribusjon. Den er også solgt for kinodistribusjon til Kina, Japan, Hongkong og Tsjekkia, melder bladet Rushprint.

Filmen er regissert av svenske Amanda Kernell, og er delfinansiert av Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino. «Sameblod» er den første sørsamiske spillefilmen noensinne. Hovedrollen spilles av norske Lena Cecilia Sparrok, som kommer fra en sørsamisk reindriftsfamilie på Namsskogan.

Polarsirkelen i Berlin

– De siste årene har vi sett at samisk film er blitt stadig mer interessant, fastslår Jonas Holmberg, kunstnerisk leder for Göteborg Filmfestival.

– I år var Amanda Kernell klar med «Sameblod», som er helt utrolig bra, og da var det på tide å sette samisk film på programmet i en større sammenheng.

«Sameblod» får norsk kinopremiere 10. mars. Den vises også neste uke i Trondheim under åpningen av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet.

I februar vises «Sameblod» på filmfestivalen i Berlin, som er Europas største filmfestival. Også Berlin-festivalen retter oppmerksomheten lengst mot nord i år. «Sameblod» er en av filmene i programmet «Native 2017», med filmer fra polarsirkelen.

Ny generasjon

– Historisk sett har det samiske området på film gjerne vært en kulisse der folk fra sør drar for å filme i eksotiske omgivelser, med samisk kultur som fascinerende fremmedartet innslag. Nå ser vi at en ny generasjon samiske filmskapere forteller sine egne historier med bakgrunn i sin egen kultur. Filmene er preget av en sterkere kulturell selvtillit, sier Jonas Holmberg.

På filmfestivalen i Gøteborg er det også et eget retrospektiv over samisk film, helt tilbake til 30-tallet, som inkluderer Nils Gaups «Veiviseren» og «Kautokeino-opprøret». Gaup deltar også på festivalen.

– Nils Gaup har vært svært viktig for samisk film. «Veiviseren» var en ny start. Han har vært et forbilde. Men de nye samiske filmskaperne går sine egne veier, de lager filmer som ikke ligner på Nils Gaup, sier Holmberg, som også skal delta på Nasjonalbibliotekets seminar om samisk film 27. februar.