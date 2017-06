Moraldrama vant første Grand Pix

Filmer

Rumensk film opplever et internasjonalt oppsving om dagen, noe som understrekes ved at Adrian Sitarus «The Fixer» vant hovedprisen ved den nye norske filmfestivalen Oslo Pix. Publikumsprisen på festivalen, som ifølge pressemeldingen har trukket rundt 12.000 publikummere, gikk til «Mellom Oss», en dokumentar regissert av Charlotte Røhder Tvedt og basert på over 900 filmbidrag fra vanlige mennesker.

Den seks dager lange Oslo Pix-festivalen ble i går avsluttet med utdeling av historiens første Grand Pix-pris, gitt til en fiksjonsfilm og en dokumentarfilm. Den distributøren som velger å lansere filmen «The Fixer» får dermed sammen med filmskaperen 75.000 kroner. «The Fixer» omtales som en av de bredere kvalitetsfilmene på festivalen, et moraldrama om en gryende journalist som forsøker å få et intervju med mindreårige prostituerte som blir utvist til Romania fra Frankrike. Fiksjonsjuryen besto av kunstner Kim Hiorthøy, forfatter Roskva Koritzinsky og skuespiller og regissør Trine Wiggen.

Grand Pix dokumentar på 50.000 kroner gikk til polske Anna Zameckas familiedokumentar «Communion», mens «God’s own Country» og James Baldwin-dokumentaren «I Am Not Your Negro» fikk hederlig omtale av juryene.

