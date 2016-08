Kommentar: Prisbølge med bismak

Filmer

Roar Uthaugs katastrofefilm «Bølgen» ble kåret til Beste film under den årlige utdelingen av Amandaprisen i Haugesund, og sveipte med seg to andre priser i tillegg. Rune Denstad Langlos innvandrerkomedie «Welcome To Norway» fikk gledelig nok begge de mannlige skuespillerprisene, til Anders Baasmo Christiansen og til Olivier Mukuta, selv flyktning, nå vinner av Norges viktigste filmtrofé. Liv Bernhoft Osa («Pyromanen») og Maria Boch («Hevn») fikk prisene for de kvinnelige rollene. Alle prisene mer enn fortjent, samtidig tok Amanda-komiteen den største bølgen for Joachim Triers «Louder Than Bombs», med hele fire priser.

Les også: Lar mørket senke seg

Årets Amanda-arrangement ble i år ble lagt i bakkant av Den norske filmfestivalen i Haugesund på grunn av TV 2s OL-sendinger, og gjorde mediedekningen rundt festivalen marginal i forhold til hvordan den pleier å være de årene Amanda legges i forkant av festivalen. Det er selvsagt ikke avgjørende for Amandaprisens framtid, det som derimot ødelegger prisens troverdighet, er at den svært viktige regiprisen ble røsket ut av den TV-sendte delen av showet og lagt sammen med utdelingen av de «mindre» publikumsvennlige prisene i Haugesund bystyresal.

Årsaken er fra en kommersiell TV-kanals side forståelig: vinneren av prisen, regissør Joachim Trier, valgte å ikke bruke tid på å dra til Haugesund. Etter det Dagsavisen erfarer svarte TV 2 på Triers varslede fravær med samme mynt. Kanalen vil ikke bruke sendetid på en pris der vinneren uteblir, og statuerer på det viset et eksempel for framtida. De valgte heller å løfte fram vinneren av Beste foto, som også gikk til filmfotograf Jakob Ihre, også for «Louder Than Bombs». Men begrunnelsen er kontroversiell. Det er uansett årsak en nedvurdering av regissørens rolle at den viktigste ved siden av Beste film, hensettes til denne bortgjemte båsen i Amanda-sirkuset.

Les også: Joachim Trier i bestefars fotspor

Selv om mange i den norske filmbransjen er opprørte, støtter visstnok flere av de tunge forbundene TV 2s beslutning. Uansett om det er Trier selv eller produsenten av filmen som har avgjort at en Amanda-pris ikke er viktig nok til å prioritere, vil bransjen signalisere sin misnøye mot en potensiell undergraving av prisens betydning. Slik kan man forstå at både TV 2 og forbundene pisker filmnorge til å støtte opp under Amanda, som i flere år har vært under press både hva gjelder krav til vesentlighet, utdelingstidspunkt på året og geografisk plassering.

Todelingen av Amandaprisen er blitt tradisjon, og det er gjerne de tekniske prisene som deles ut under en ettermiddagsseanse i Haugesund rådhus, som bare de tilstedeværende i bransjen får overvære. At TV-produsentene velger å kutte disse prisene fra selve showet på kvelden, kan man forstå. Langdryge prisshow med takke¬taler fra ukjente folk og funksjoner er drepen rent kommersielt sett, men det er ikke det samme som at trynefaktor skal trumfe prisvalør. Akkurat denne gangen har TV 2 åpenbart blandet kortene, da prisen for Beste regi ikke bare er en hyllest til den mest sentrale funksjonen i en filminnspilling – faglig, kunstnerisk og symbolsk. Det er også den prisen som framfor alt løfter fram de stemmene som utgjør de kunstneriske premissleverandørene og dermed selve kjernen i den norske filmsatsingen.

Les også: Reddet av «Bølgen» og barnefilm

Filmene «Louder Than Bombs», «Bølgen», «Welcome To Norway» og «El Clasico» fikk alle mer enn én pris, og "El Clasico" fikkt til og med Folkets Amanda. Liv Bernhoft Osa, Maria Boch og æresprisvinner Anne Marit Jacobsen ble hyllet for sterke rolleprestasjoner. Den største overraskelsen var at Amanda-komiteen ikke fant plass til Margreth Olins «Mannen fra Snåsa» på vinnerlisten, men det i seg selv svekker ikke Amandaprisens posisjon ytterligere. Utelatelser er vi vant til fra Amanda-komiteens hånd, men at komiteen sammen med TV 2 går inn for å svekke regissørens posisjon i norsk film, vil bli husket lenge.

Årets Amanda-vinnere:

Beste norske kinofilm: «Bølgen», regi Roar Uthaug.

Beste regi: Joachim Trier – «Louder Than Bombs»

Beste kvinnelige skuespiller: Liv Bernhoft Osa («Pyromanen»)

Beste mannlige skuespiller: Anders Baasmo Christiansen («Welcome to Norway»)

Beste filmmanus: Eskil Vogt og Joachim Trier («Louder Than Bombs»)

Beste kvinnelige birolle: Maria Bock («Hevn»)

Beste mannlige birolle: Olivier Mukuta («Welcome to Norway»)

Beste barnefilm: «Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin»

Beste dokumentarfilm: «Dugma – the Button», regi Paul Refsdal

Beste foto: Jakob Ihre («Louder Than Bombs»)

Beste klipp: Olivier Bugge Coutté – «Louder Than Bombs»

Beste musikk: Trond Bjerknæs («El Clàsico»)

Beste lyddesign: Christian Schaanning («Bølgen»)

Beste scenografi/produksjonsdesign: Karl Júliusson («El Clàsico»)

Beste visuelle effekter: Lars Erik Hansen («Bølgen»)

Beste kortfilm: «Frysninger», regi Marius Myrmel

Beste utenlandske film: «Historien om den sjenerte giganten» (Island) , regi Dagur Kári

Amandakomiteens Gullklapper: Norsk Film Kostyme

Amandakomiteens Ærespris: Skuespiller Anne Marit Jacobsen