Klokt, eksentrisk unikum

Filmer

4

DOKUMENTAR

«Heart Of A Dog»

Regi: Laurie Anderson

Fr./USA, 2015

«Heart Of A Dog» er en særegen filmopplevelse som er umulig å dytte i bås: en blanding av drømmejournal, videokunst, «spoken word»-opptreden, audiovisuell selvbiografi og en dokumentar om vårt forhold til døden. Tilbake i 2013 mistet Laurie Anderson samboeren Lou Reed, men hun velger isteden å utforske tapet gjennom sin hund Lolabelle. En kvikk terrier som ble blind på gamle dager, og deretter prøvde seg som bildekunstner, skulptør og musiker. Med litt hjelp av Laurie komponerte bikkja elektronisk musikk med en synthesizer, opptrådte på konserter og spilte attpåtil inn en egen juleplate. Mens Anderson bearbeider tapet av denne trofaste følgesvennen spinner hun videre i helt andre retninger; forteller om selektive barndomsminner, personlige og kollektive traumer, kjærlighet, minner og hvordan døden er et tema vi alle nærmer oss med varsomhet.

Hun tar for seg forholdet til den døende moren hun hadde et kjølig forhold til, og den gode vennen Gordon Matta-Clark – en kunstner som døde ung av kreft, like etter en tvillingbror som begikk selvmord. Anderson hopper hurtig fra det ene til det helt andre, men finner fascinerende forbindelser som snører temaene sammen til en slags helhet. En historie om hvordan Lolabelle ble angrepet av et par sultne falker leder til amerikanernes kollektive dødsfrykt etter terrorangrepet i New York, og videre til forbindelsen mellom overvåkingskulturen under Bush-epoken og filosofen Wittgenstein. I det ene øyeblikket får vi vittige observasjoner og sympatiske anekdoter, i det neste utdrag fra bisarre mareritt og dypt opprivende barndomstraumer. Alt henger sammen, det gode og det vonde, som en del av det kaotiske livsløpet til oss alle. Anderson har filmet mesteparten av det vi ser på egen hånd, i hovedsak på sin egen iPhone. Det blir i overkant mange klipp av skyer, regn som faller på vindusruter og spankulering i parken – så jeg vil ikke påstå at «Heart of a Dog» først og fremst er en visuell opplevelse.

Jeg tipper at dette fungerer omtrent like bra hvis du lukker øynene, og lar deg flyte bort sammen med den behagelige stemmen til Laurie Anderson – som er litt av en historieforteller. Det har passert tretti år og en livstid siden sist hun regisserte en langfilm, konsert-dokumentaren «Home of the Brave» (1986), og Laurie har nå rukket å fylle 69 år. Nærmere slutten enn begynnelsen, og etter å ha mistet flere av sine nærmeste i løpet av en kort tidsperiode føles det naturlig at hun er opptatt av døden. Alt er filtrert gjennom Andersons buddhistiske livsfilosofi, som til tider tipper over i overtroisk tåkeprat. Å koble krybbedød med uavklarte tidligere livsløp høres mest ut som den typen konspirasjonsteorier man finner i mørke avkroker på YouTube, men Laurie Anderson danser som vanlig etter sin egen rytme og er ellers full av eksentrisk visdom. Dette er smalt, sært og ikke skapt for alle, men «Heart of a Dog» har en hypnotiserende kraft som fester seg.