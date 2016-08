Epic fail!

Filmer

2

drama

«Ben-Hur»

Regi: Timur Bekmambetov

USA, 2016

Sommersesongens siste storfilm er en perfekt bautastein for alt som har gått galt med årets amerikanske «blockbusters». Nok en uinspirert nyinnspilling ingen trenger eller vil ha, overlesset av syntetiske dataeffekter og preget av en total mangel på oppfinnsomhet. Ikke i seg selv noe galt at årets versjon av «Ben-Hur» sikter inn det religiøse kjernepublikummet, eller at den forteller en historie som er skildret på film et halvt dusin ganger tidligere. De fleste forbinder «Ben-Hur» med det storslagne Charlton Heston-eposet fra 1959, som jo selv var en nyinnspilling av en nyinnspilling. Årets tolkning halverer spilletiden, forenkler historien grådig og ofrer all karakterutvikling til fordel for kristen misjonering.

Sier seg selv at de homoerotiske undertonene som luringen Gore Vidal lirket inn i manuset til 1959-versjonen er skrubbet bort, til fordel for et skarpere fokus på Jesus Kristus (Rodrigo Santoro). Frelserens frelser vikles inn i en fiktiv historie som er en gjenganger i sverd-og-sandaler-sjangeren. Den om de to adoptivbrødrene som havner på kollisjonskurs, sist sett i Ridley Scotts middelmådige tolkning av sagnet om Moses: «Exodus: Gods and Kings» (2014). Årets «Ben-Hur» er en betydelig mer beskjeden bibelsk beretning; en irrelevant reprisesending som er ustødig konstruert rundt et grådig underveldende hesteløp.

Den jødiske adelsmannen Judah Ben-Hur (Jack Huston) og hans romerske adoptivbror Messala Severus (Toby Kebbell) havner på hver sin side av en politisk kulturkonflikt som ødelegger hele familien. Etter flere år på slagmarken vender Messala tilbake som en dekorert offiser, med ansvar for å sikre Jerusalem før Pontius Pilatus (danske Pilou Asbæk) inntar byen med sin romerske hær. Ben-Hur blir uskyldig mistenkt for et attentatforsøk begått av en ung seloter, og Messala dømmer ham til et liv som galeislave – mens søsteren Tirzah (Sofia Black-D’elia) og moren Naomi (Ayelet Zurer) tilsynelatende blir korsfestet.

Fem år senere vender Ben-Hur tilbake til Jerusalem som eneste overlevende etter et spektakulært sjøslag, og finner seg en ny jobb som kusk for Sheik Ilderim (Morgan Freeman). Ben-Hurs eneste sjanse til å ta et oppgjør med den svikefulle adoptivbroren er i den nye hesteløpsarenaen romerne akkurat har ferdigstilt i Jerusalem. At en sånn arena i virkeligheten aldri ble konstruert der er den minste historiske tabben i en film bl.a. utstyrt med et kostymedesign som antyder at H&M på samme tid opprettet en filial i den hellige byen. Mye har skjedd på drøye femti år, men «Ben-Hur» er ikke i nærheten av å toppe den ikoniske hesteløpsscenen fra 1959-versjonen. Regissør Timur Bekmambetov tar i bruk GoPro-kameraer, kjapp redigering og «Fast & Furious: Jerusalem Drift»-stunts – men overdreven bruk av dataeffekter gir oss aldri følelsen av at hovedpersonene er i noen reell fare.

Dette ligger godt an til å bli en av årets største økonomiske katastrofer i et filmår som har vært fullstappet av dem, og hjemme i USA ble «Ben-Hur» grundig grisebanket på kinolistene av en dataanimasjon om snakkende pølser. En ekstra stor katastrofe for MGM-studioet, som nylig overlevde en konkurs bare for å satse pengene sine på dette tapsprosjektet. En film som «Ben-Hur» skapes ikke ved et uhell, men med en lang rekke grove feilvurderinger. En av de største var trolig å hyre inn russeren Timur Bekmambetov som regissør. Han har fremvist et talent for å iscenesette fjollete, fantasifulle actioneventyr som «Night Watch», «Wanted» og «Abraham Lincoln: Vampire Hunter», men det er ferdigheter som ikke finner noe utløp i «Ben-Hur». Det er også et fatalt problem at filmen mangler et karismatisk midtpunkt. Jack Huston er en kapabel karakterskuespiller, men er slett ikke i besittelse av tilstrekkelig utstråling til å bære en rolle (eller en film) som dette. Med tanke på at MGM har brent av hundre millioner dollar på «Ben-Hur» er det ufattelig at de ikke brukte litt av pengene på mer etablerte skuespillere. Den eneste som utmerker seg er Morgan Freeman, i en birolle han kunne ha gjort (og muligens gjorde) i søvne.

Mens Charlton Heston-versjonen fra 1959 fylte bensintanken med rasende hevnlyst, går årets utgave tilbake til fromhetsbudskapet fra Lew Wallace-romanen «Ben-Hur: A Tale of The Christ». Med tanke på hvor ofte religion sentralstyres av hat, vold og fordommer er det sympatisk at filmen satser helhjertet på barmhjertighet og tilgivelse. Dramaturgisk fungerer imidlertid ikke det kristne vekkelsesbudskapet i hele tatt, og får hele historien til å passere målstreken omtrent like ugrasiøst og brutalt som hesterytterne i arenaen. Jeg antar at man med litt velvilje kan se skildringen av romernes brutale behandling av den jødiske befolkningen i «Ben-Hur» som en moderne referanse til Israels behandling av palestinere, eller eventuelt til hvordan USAs politistyrker forholder seg til afroamerikanere. Men det er neppe intensjonen, siden «Ben-Hur» er produsert av de samme folka som portretterte Barack Obama som Satan i TV-miniserien «The Bible». Her er det konservative kjerneverdier som styrer skuta, taktfast til tonene av kristen lovsang. Etter hesteløpet får vi en kondensert gjenfortelling av Jesus’ korsfestelse, komplett med mirakler, religiøs oppvåkning og gruppeklemmer akkompagnert av en sørpete powerballade fra den kristne popartisten Andra Day. Noe som fungerer omtrent like bra som den gangen James Cameron sank «Titanic» med hjelp av Céline Dion. For dem som måtte være i tvil om kynismen bak hele dette prosjektet: det er dessuten sluppet en hel skive full av bedriten kristen-pop «inspirert» av «Ben-Hur». Tilgjengelig på iTunes nå. In God we trust, all others pay cash.