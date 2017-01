Blodharry actionmoro

Filmer

3

Action

«xXx: Return of Xander Cage»

Regi: D.J. Caruso

USA, 2016

Vin Diesel har ikke hatt særlig stor suksess med filmer utenfor «Fast & Furious»-universet, og «xXx»-serien var allerede temmelig utdatert, selvparodisk og blodharry da den første filmen kom for femten år siden. Etter å ha skippet oppfølgeren «xXx: State of the Union» (2005) gjenoppstår Diesel nå som Xander Cage: Jersey Shore-versjonen av James Bond. Har tatt sin tid. Vinnie annonserte at han ville vende tilbake til «xXx»-serien for over ti år siden, og i løpet av denne tiden har han rukket å bli en middelaldrende kar som fyller femti i sommer. Muligens ikke helt den rette alderen for å spille en ungdommelig, supercool ekstremsport-actionhelt med Red Bull i blodårene. Et annet ankepunkt er at Xander Cage ble drept innen film nummer to kom (i DVD-kortfilmen «The Final Chapter: The Death of Xander Cage»), men «xXx: Return of Xander Cage» har kommet opp med en oppfinnsom løsning på problemet: han var ikke død allikevel. Xander har de siste femten årene holdt hodet lavt i Santo Domingo. I alle fall så lavt som det er mulig å holde hodet mens man sprader rundt med svær «xXx»-nakketatovering, freser rundt i trafikken på skateboard med «xXx»-logo og irriterer landets myndigheter med jungel-slalåm.

Xander blir allikevel lokket tilbake til «xXx»-programmet etter at hans mentor Gibbons (Samuel L. Jackson) får en værsatellitt i skolten (under et forsøk på å rekruttere fotballidolet Neymar Jr., som spiller seg selv). CIA-byråkraten Jane Marke (Toni Collette) gir Cage oppdraget med å fatt i en høyteknologisk McGuffin-dings som kan overstyre all verdens satellitter. Den er i hendene på en tilsvarende akrobatisk gjeng med ekstremsport-skurker, som inkluderer den kinesiske kampsportlegenden Donnie Yen, den thailandske kampsportkongen/elefantentusiasten Tony Jaa og den danskfødte Bollywood-stjernen Deepika Padukone. For å hamle opp med dem samler Xander sammen sitt eget team med fargerike medhjelpere, komplett med egen DJ (Kris Wu). De inkluderer ellers en rugby-spiller som elsker kollisjoner (spilt av «Game of Thrones»-hunden Rory McCann), en nerdete hacker som er omtrent like gøyal som Jar Jar Binks (Nina Dobrev), samt en lesbisk skarpskytter (australske Ruby Rose) som vi først møter mens hun kvester løvejegere i Afrika. Det fjollete plottet er bare et løst bindevev mellom actionscenene, og dialogen er direkte patetisk. Særlig «The Vampire Diaries»-veteranen Nina Dobrev er belastet med noen replikker som er så pinlige at man vrenger seg. Jeg skulle gjerne gitt filmen et par gullstjerner for sin progressive attityde og multikulturelle rolleliste, men mistenker at sistnevnte mest er et kommersielt frieri til det internasjonale (og fremfor alt kinesiske) kinomarkedet.

Som produsent har Vin Diesel dessuten skikkelig ståpikk for hovedrolleinnehaver Vin Diesel; hans lattervekkende rollefigur Xander Cage skildres som selve toppen av viril overkulhet; beundret av alle menn og begjæret av alle kvinner. En uimotståelig hønk som sprader selvsikkert rundt i bar overkropp mens damene hyperventilerer av begjær, og som på et tidspunkt tilfredsstiller en penthouse-leilighet full av unge undertøysmodeller. Jeg skal ikke spekulere i hva Vin prøver å overkompensere for her, men hele «xXx: Return of Xander Cage» har unektelig en eim av midtlivskrise. Diesel prøver å gjenta suksessformelen fra «Fast & Furious»-serien, men den sympatiske familiedynamikken mangler og filmen har ikke så mye annet å servere enn sykt usaklige actionscener – som allikevel blekner i forhold til det vi har sett i de hittil sju kapitlene i «Fast & Furious»-sagaen (det åttende, «The Fate of the Furious», kommer på kino i april). Filmens sporadiske forsøk på selvironisk distanse og parodisk humor blir sabotert av Vin Diesels selvnytende posering, men han er samtidig skikkelig sjenerøs mot medspillerne sine. En imponerende samling med karismatiske rumpesparkere, som får tildelt flere av de beste scenene. Etter «Rogue One: A Star Wars Story» stjeler Donnie Yen sin andre film på rad, i en vinnende birolle som stadfester hvorfor fyren er dyrket blant ekte actionfans. Det er umulig å unnskylde dette som noe annet enn en hysterisk hjernedød B-film, men vi som elsker hjernedøde B-filmer får til gjengjeld mye å flire bredt av her. Innen moroa er over har Vin Diesel vindsurfet på motorsykkel, sjonglert usikrede håndgranater og presset en skurk med mekaniske kamphansker gjennom et flytoalett. Så ganske gøy, selv om dette mest er film man ler av, og sjeldent med.