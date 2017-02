Bedre enn Batfleck!

Filmer

4

Action/Animasjon/Komedie

«Lego® Batman-filmen»

(«The Lego® Batman Movie»)

Regi: Chris McKay

USA, 2017

Denne hyperaktive «Legofilmen»-avleggeren er så overlesset av ideer, obskure DC-referanser og absurde sukkerkick-opptog at den balanserer på grensen mellom overveldende og utmattende. Særlig i norsk språkdrakt. Dette er muligens ikke fullt så fiffig utført som den første filmen, men omtrent like festlig. Særlig i amerikansk språkdrakt. En imponerende kombinasjon av superhelt-satire, leketøysreklame, meta-komedie, familiedrama og en sår utforskning av en skadeskutt sjel. «Lego® Batman-filmen» gir oss nok historie til å fylle en ny Christopher Nolan-trilogi, og går samtidig dypere inn i den traumatiserte psyken til Bruce «Lynvingen» Wayne enn noen av de tidligere filmene om ham. Det er dessuten den første «Batman»-filmen jeg kan huske som faktisk gir hovedpersonen betydelig karakterutvikling, uten at det går på bekostning av moroa. Ikke verst for en parodisk tøysefilm bygget opp av digitale, danske plastklosser.

Som vi oppdaget i den første «Legofilmen» kan Batman være en temmelig uspiselig fyr; en selvhevdende skrytepave som gjemmer sitt «sårede indre barn» bak et enormt ego. Gothams store beskytter tilbringer mesteparten av fritiden i ensomhet i Wayne Manor, mens han spiser mikrobølget hummer, komponerer metal-sanger om sin egen fortreffelighet og ser på «Jerry Maguire» mens han ler så tårene triller. Erkefienden Jokeren begynner å bli lei av Batmans manglende evne til å sette pris på ham, for noen ganger vil man jo bare høre de tre små ordene «jeg hater deg». For å bevise at den forholdsfobiske flaggermusen trenger ham klekker Jokeren ut en ambisiøs plan, som sender ham rett opp i Supermans personlige Guantánamo-fengsel: Fantomsonen. Der planlegger Jokeren å slippe ut absolutt alle superskurker Warner Bros har filmrettighetene til. Inklusive Saurons onde øye, Voldemort, Godzilla, King Kong og flere Daleks. For å overvinne dem er Batman pent nok til å bryte sin selvpålagte isolasjon, og starte en familie sammen med farsfiguren Alfred, den nye adoptivsønnen Dick «Robin» Grayson og Gothams nye politikommisjonær Barbara Gordon.

Jeg vet ikke helt hvorfor, men det føles forunderlig tidsriktig, dette med en ensom, deprimert milliardær med uinnskrenket makt som ikke stoler på noen andre enn seg selv. Hmmm. Man kan savne litt av den intelligente galskapen til «Legofilmen»-regissørene Phil Lord & Christopher Miller (som er travelt opptatte med opptakene av Han Solo-filmen), men i deres fravær er «Robot Chicken»-veteranen Chris McKay en solid erstatning. I likhet med «Legofilmen» er denne «Batman»-avleggeren minst like morsom for voksne som barn: et kreativt overskuddsprosjekt pepret med underfundige vittigheter og inspirerte absurditeter. I likhet med «Legofilmen» føles dessverre også den norske versjonen som bare halve filmen. Dubbingen er tidvis inspirert, men såpass slitsom og ugrasiøst oversatt at det forminsker moroa flere hakk, og får oss voksne til å ønske at vi heller så den amerikanske originalutgaven – som inkluderer stemmeleggere som Will Arnett, Zach Galifianakis, Ralph Fiennes og Channing Tatum. Heldigvis settes begge varianter opp på kino, men bare den norske vises i 3D. Legg til et terning-tall hvis du har muligheten til å se filmen med originalt lydspor!

ESPEN SVENNINGSEN RAMBØL