Fikk pris ett år etter hjerneslaget

Kultur

– Toralv Maurstad har fått Heddas ærespris tidligere. Men denne prisen er ikke for lang og tro tjeneste. Ingen sympati-, velkommen-tilbake- eller avskjedspris, men en takk for at han gjorde akkurat denne rollen så bra, sier Lillian Bikset til Dagsavisen.

Hun er teaterkritiker, og talsperson for årets Heddaprisjury. Prisene for sesongens beste prestasjoner ved norske teatre ble delt ut søndag.

Toralv Maurstad fikk Hedda for beste mannlige medspiller for sin innsats som fireårige John i «Overføring» ved Det Norske Teatret. Stykket hadde premiere i februar i år, under et år etter at nittiåringen hadde hjerneslag i april.

– Stor skuespillerkunst, heter det i juryens begrunnelse.

Stavangerseier

Den teateroppsetningen som høster klart mest heder og ære, var «Orlando» ved Rogaland Teater i Stavanger. Det fikk Heddapriser for årets forestilling, for beste regi ved Sigrid Strøm Reibo, og for beste kvinnelige hovedrolle ved Nina Ellen Ødegård. Stykket var dessuten nominert i flere andre kategorier.

– At «Orlando» får så mange priser gjenspeiler hvor god forestillingen er. Den holder toppnivå. «Orlando» tar for seg transformasjon og forvandling–hva er et menneske når alle de ytre omstendighetene skiftes ut? sier juryens talsperson Lillian Bikset.

Virginia Woolf

Stykket er basert på Virginia Woolfs klassiske roman fra 1928, oversatt av Merete Alfsen. Den handler om en aristokratisk unggutt på 1500-tallet som gjenfødes som kvinne i trettiåra 300 år senere. Regissør Sigrid Strøm Reibo har sammen med Njål Helge Mjøs stått for dramatiseringen.

– Det er teaterforestillingen, ikke romanen, som blir belønnet. Vi mener den har tatt opp i seg romanens kvalitet, både språklig og i innhold, men at de involverte har klart å gjøre det til noe scenisk og eget. Et selvstendig verk, ikke en roman som skuespill. «Orlando» var ganske enkelt det beste vi så på teater denne sesongen, sier Bikset.

Jevnt god Nina Ellen

Vinneren av beste kvinnelige hovedrolle, Nina Ellen Ødegård, har vært nominert til Heddapris flere ganger tidligere. I 2005 fikk hun sin første.

– Et tegn på at hun holder jevnt høyt nivå over tid. Det er ekstra hyggelig å gi prisen til henne når hun har prestert så godt så mange ganger, sier Bikset.

Hun poengterer imidlertid at Heddaprisjuryen vurderer hver prestasjon og innsats innen hver kategori for seg.

– Vår oppgave er ikke å fordele rettferdig, men å dra fram de fremste prestasjonene, sier Lillian Bikset.

Edda

Komiteens ærespris gikk i år til Bjørn Sundquist. Han har hatt hoved- og biroller i teateroppsetninger siden debuten på 1970-tallet. De siste par årene har han også tatt steget over i regi, med en syklus Samuel Beckett-oppsetninger på Det Norske Teatret.

Heddajuryen delte dessuten ut en pris «for særlig kunstnerisk innsats». Den gikk til et samlet skuespillerensemble i Robert Wilsons «Edda» på Det Norske Teatret. Den amerikanske regissøren fikk også Hedda for scenografi.

– Når man jobber med Wilson er det snakk om millimeterpresisjon. Man må bruke en veldig stor del av registeret man har som skuespiller, vokalt og fysisk. Her gjøres det veldig presist, overbevist og overbevisende, selv om «Edda» totalt ikke var perfeksjonert slik «Orlando» var det, sier Lillian Bikset.